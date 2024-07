Pian Munè: rifugio aperto a cena tutte le sere!

Cena al fresco in montagna? Con il caldo dell’estate il Rifugio Pian Munè parte con le aperture tutte le sere!



Il rifugio Pian Munè a quota 1535m, comodamente raggiungibile in auto a 15 minuti da Paesana vi accoglie sulla terrazza panoramica o nella sala interna.



Il menù è sempre alla carta oppure scegliendo uno dei Menù turistici. E se proprio non vuoi tornare al caldo, l’area verde è a disposizione per dormire al fresco, in Tenda.



Info e prenotazioni tel. 345 2782558