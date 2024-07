Moretta, nel primo consiglio comunale il sindaco Gatti assegna incarichi e deleghe

Nel corso del primo Consiglio comunale della rinnovata amministrazione, il sindaco Gianni Gatti ha assegnato gli incarichi di giunta e le deleghe ai consiglieri.

A distanza di un mese dall’elezione, completate le procedure burocratiche per l’insediamento dell’amministrazione nel suo complesso, è tempo di analisi.

"Non bisogna mai dare nulla per scontato – sottolinea il sindaco –, dunque sono più che soddisfatto dell’esito del voto. Sono orgoglioso della fiducia che i morettesi hanno riposto nel nostro gruppo, che nasce da quello che è stato fatto nei precedenti cinque anni di attività amministrativa. Ora però è tempo di mettere da parte la campagna elettorale e il passato, siamo pronti ad amministrare ascoltando tutti i cittadini, e dare corpo alle proposte che abbiamo illustrato nel programma di mandato".

La squadra di giunta vede la riconferma, nel ruolo di vicesindaco, di Emanuela Bussi che mantiene le deleghe a bilancio e pubblica istruzione; confermati anche gli assessori Giuseppe Serafino (agricoltura, acque e corsi d’acqua) e Andrea Castagno (politiche giovanili, ambiente, rifiuti e biblioteca). Novità in giunta con l’assessore Livio Porello che avrà le deleghe a viabilità e casa di riposo.

Il sindaco Gatti mantiene per sé le deleghe ad attività produttive, industria, edilizia e lavori pubblici, urbanistica e manifestazioni.

Come nella passata amministrazione, il sindaco ha assegnato agli altri consiglieri una serie di incarichi specifici: Michele Alesso si occuperà di sport, Silvia Allemandi di esercizi pubblici, commercio e artigianato, coordinamento delle associazioni, Sara Pansa di politiche giovanili e cultura, Pierangelo Raso di frazioni e verde pubblico, Franco Daniele di mercati, fiere, cimitero, Delia Pena di turismo e Sauro Zannoni di assistenza e sanità.

"La squadra è al lavoro, per una serie di impegni in programma già in estate – continua Gatti -, ma sarà con settembre che entreremo nel vivo del programma. Chiuse la patronale di San Giovanni e la fiera degli Antichi trattori, che ha riscontrato un successo oltre ogni più rosea previsione, ci concentriamo ora sulla serata arancione in piazza di “Ven co ti”. Sul fronte lavori sono già in corso quelli del secondo lotto del cimitero, con 120 nuovi loculi, e prosegue l’iter per la realizzazione della pista ciclabile per Saluzzo. Stiamo anche pensando a un piccolo evento per comunicare l’assegnazione a Moretta del titolo di “Città”".

Circa i programmi immediati il primo cittadino aggiunge: "Abbiamo in programma un intervento di messa in sicurezza idrogeologica nell’area di via Fornace, oggetto in passato di allagamenti e partiremo con il progetto dell’asilo nido, destinato a diventare una risorsa importante per la nostra città. Infine completeremo il ventaglio di lavori nell’area degli impianti sportivi con la nuova illuminazione del campo di calcio e lavoreremo alla programmazione della variante parziale del Piano regolatore comunale".

Sul fronte turistico culturale non si arresta l’iniziativa legata alla promozione del territorio, con un nuovo programma internazionale legato alla figura di Davide Rizzio e alle tante iniziative con i comuni del territorio, dalla pista ciclabile con Torre San Giorgio e Saluzzo ai bandi con Octavia e Terre dei Savoia.