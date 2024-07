Piasco, la nuova Amministrazione comunale al lavoro

L'Amministrazione Comunale, dopo aver compiuto tutti gli adempimenti necessari per l'accreditamento ai vari portali ha potuto, da qualche giorno, iniziare operativamente a lavorare sul territorio.

"Uno dei primi incontri che abbiamo avuto appena insediati - dichiara in una nota la sindaca di Piasco, Stefania Dalmasso - è stato con il Dirigente Scolastico, sia per raccogliere suggerimenti, sia per concordare i lavori da effettuare sugli edifici scolastici in vista del prossimo anno scolastico, e per iniziare la collaborazione in vista della formazione del tavolo di lavoro della Comunità Educante. Abbiamo appreso in questi giorni che al Dirigente Dott. Martini subentrerà la Dott.ssa Aimone e siamo sicuri di poter continuare con lei il discorso intrapreso, ringraziando il Dott. Martini per quanto fatto.

Alle parole sono seguiti i fatti e abbiamo proceduto con un sopralluogo presso la Scuola Primaria alla presenza delle insegnanti e del personale ATA per visionare lo stato dei luoghi ed i lavori da effettuare.

In questi giorni è stata sgomberata l'aula informatica, per fare posto ad una nuova aula con le caratteristiche necessarie al nuovo utilizzo, che stiamo ultimando anche con la posa di nuovo arredo, banchi, sedie e di una nuova lavagna, per poter consegnare un edificio adatto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Interverremo anche con manutenzione sull'edificio, in particolare sulle grondaie.

Dopo aver esaminato con l'Ufficio Tecnico le zone interessate, abbiamo provveduto allo sfalcio delle strade collinari del Comune di Piasco, frequentate dai residenti e da parecchi ciclisti, mettendo così nuovamente in sicurezza il transito.

Abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i bagni pubblici, oggetto, mesi fa, di atti di vandalismo che li hanno resi impraticabili ed impresentabili. Ora procederemo ad una attenta valutazione per il ripristino, cercando una soluzione che argini i comportamenti vandalici e nel contempo non costringa l'Amministrazione a continui interventi con spreco di denaro e tempo.

Con l'intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e l'aiuto di volenterosi residenti si è proceduto alla pulizia del Rio Porre.

La pulizia dei rii sul territorio comunale è oggetto di valutazione con l'Ufficio Tecnico per mitigare il rischio idrogeologico e prevenire criticità in caso di massicci accumuli di pioggia.

Anche il campo sportivo è stato reso agibile con il taglio dell'erba e la pulizia dai riufiti ivi abbandonati ed è a disposizione di tutti coloro vorranno utilizzarlo con responsabilità e senso civico.

Sono state ripristinate le luci fronte Campo Sportivo di S.Antonio e anche quella segnalata dai Massari della Madonna Del Carmine presso la Chiesetta, sostituendola con una luce a led, a basso consumo.

Per quanto riguarda il verde pubblico abbiamo incontrato la Presidente della Cooperativa che se ne occupa e stiamo verificando quotidianamente il loro operato, sollecitando quando necessario gli interventi, per rendere le aiuole ed il verde decoroso e curato.

Abbiamo previsto per giovedì 18 luglio (giorno di chiusura infrasettimanale di parecchi esercizi commerciali) i lavori di allineamento con il manto stradale dei tombini di Via Umberto I e così la via sarà chiusa al traffico dalle ore 8 alle ore 18 per porre rimedio alla situazione di pericolo che si era creata con l'eccessivo dislivello, pericoloso sia per gli automobilisti, che per i pedoni ed i ciclisti.

Lunedì 22 luglio, a seguito di accordi con la Provincia, sarà bitumata la rotonda verso Costigliole Saluzzo e potranno esserci piccole deviazioni del traffico, che tuttavia non causeranno disagi alla circolazione.

In un'ottica di partecipazione della comunità alla vita amministrativa, stiamo lavorando alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale per prevedere la nomina di cittadini piaschesi all'interno delle Commissioni costituende, che sono altresì oggetto di valutazione, ritenendo quelle attuali non più in linea con i tempi moderni.

Con Delibera di Giunta del 27/06/2024 abbiamo richiesto all'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo di potervi aderire, riconoscendo il valore dell’attività esercitata al fine della diffusione degli ideali di democrazia, partecipazione civile e politica, libertà e pluralismo culturale espressi dalla lotta di liberazione e presto incontreremo il Prof. Garelli.

Come Amministrazione Comunale abbiamo raccolto l'invito dei paesi vicini ed abbiamo partecipato alla inaugurazione della Sagra della Tonda a Costigliole Saluzzo, alla ricorrenza dei 210 anni dalla Fondazione dell'Arma dei Carabinieri e alla ricorrenza per ricordare gli 80 anni dall terribile incendio nazifascista a Rossana, ritendoli momenti importanti di scambio e partecipazione comune in un territorio che deve guardare nella stessa direzione e collaborare per il futuro delle Terres Monviso.

La Sindaca ringrazia il Vicensindaco Paolo Mattio e l'Assessore Silvano Paoletti per il prezioso lavoro che stanno svolgendo, insieme a tutto il Gruppo di Consiglieri/e che sta lavorando concretamente ed assiduamente, avendo individuato ognuno il proprio ambito e procedendo a vari progetti.