Gare di enduro in Roero, un escursionista ci scrive: "Troppo alto l'impatto ambientale"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, Piero Belletti, che commenta e critica la presenza di mezzi motorizzati sui sentieri escursionistici (della provincia ma, nello specifico, del territorio roerino).



Al termine della scorsa settimana il nostro giornale aveva già realizzato un articolo sulle polemiche che le due gare di enduro organizzate per il weekend ormai trascorso a Montaldo Roero e Monteu Roero si erano portate dietro.



Gentile direttore,

sono un escursionista ormai anziano che tuttavia dedica ancora molto tempo alla scoperta (o riscoperta) degli angoli più caratteristici della nostra Regione. In tale ottica mi è capitato molto spesso di frequentare il Roero, fruendo dei magnifici percorsi che attraversano la zona delle Rocche, ma non solo. Al termine di ogni escursione mi piaceva fermarmi, unitamente alle persone che mi accompagnavano, a consumare un pasto in uno dei numerosi e ottimi locali della zona, così come spesso mi rifornivo di prodotti del territorio presso cantine e negozietti locali.



Parlo al passato perchè credo che in futuro mi orienterò verso altre aree.



Il motivo è legato soprattutto alla presenza, qui più intensa e indiscreta che altrove, di moto che percorrono i sentieri escursionistici. Addirittura, ho visto che nel Comune di Monteu Roero si sono realizzate competizioni di questa disciplina, che ritengo estremamente negativa e che va ad incidere in modo fortemente impattante su quello che, almeno per me (ma credo anche per moltissime altre persone), è una delle principali attrattive dell'area, e cioè l'ambiente naturale.



Non sono in grado di quantificare i vantaggi economici che i praticanti questa disciplina (per favore, non chiamiamolo sport) portano all'economia locale. Di certo, da essi andranno decurtate le entrate che verranno a mancare da parte di chi, come il sottoscritto, non frequenterà più le comunque bellissime zone roerine.