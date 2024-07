Davide Bima è il nuovo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Cuneo

Nel tessuto dinamico, e sempre più innovativo e competitivo, dell’imprenditoria cuneese, si è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Cuneo (GIC). Riunitosi pochi giorni fa, presso la sede provinciale di piazza Galimberti, per inaugurare un nuovo capitolo all’interno del mondo di Confapi Cuneo, “e creare così nuove sinergie che permettano alle aziende di trovare in questa associazione un ambiente imprenditoriale in continua evoluzione", come ha spiegato il vicepresidente di Confapi Cuneo, Nicholas L’Abbate, aprendo i lavori della riunione costitutiva.

Con un mandato di tre anni davanti a lui, Davide Bima, founder Geko Sport Management e general manager dell'azienda QNI e del Cuneo Volley, è stato eletto come presidente e con entusiasmo ha accettato l’incarico sottolineato l'importanza “di guardare al futuro creando un ambiente imprenditoriale favorevole ai giovani. Sono onorato e orgoglioso di questa carica e ringrazio i colleghi per la loro fiducia e per la loro disponibilità ad impegnarsi insieme per far crescere questa realtà nei prossimi tre anni". Come vicepresidente è stato eletto all’unanimità Enrico Bonaudi, presidente dell’azienda Boman, fondata dal padre Silvio nel 1999, che guida insieme alla sorella Clara e all’amministratore delegato Alex Belforte.

“Il successo del nuovo gruppo - ha aggiunto Bonaudi - dipende dalla nostra capacità di affrontare le sfide in modo dinamico, trovando in maniera rapida le risposte più efficaci ai problemi che i giovani imprenditori ci presenteranno di volta in volta".

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Cuneo, rappresenta uomini e donne di tutta la provincia Granda. Dalla produzione e vendita di macchine agricole alla realizzazione di macchinari innovativi per l’industria, dai trasporti alle imprese Hi Tech, dalle aziende del comparto agrifood a quelle che producono imballaggi.

Un gruppo fortemente voluto dalla Giunta di presidenza per generare idee fresche e prospettive innovative, e incarnare il futuro dell'Associazione. L'energia giovane e dinamica dei partecipanti, il coinvolgimento attivo del loro talento imprenditoriale, può agire come catalizzatore per l'evoluzione e la crescita costante dell'organizzazione.