Davide Bima nuovo presidente Confapi: "Orgoglioso del ruolo, voglio una rete dinamica come sono io"

Davide Bima è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Cuneo. Il manager cuneese, founder Geko Sport Management e general manager dell'azienda QNI e del Cuneo Volley, è stato eletto durante la riunione del neonato gruppo riunitosi pochi giorni fa presso la sede provinciale di Piazza Galimberti, nel capoluogo della Granda.

“Sono davvero molto orgoglioso del ruolo che mi hanno chiamato a ricoprire – le prime parole del neo presidente -. Un ruolo che ho voluto fortemente e per il quale mi sono anche preso la responsabilità di candidarmi. Vedo Confapi come una rete di imprenditori davvero molto attiva, che sviluppa business e rapporti ma allo stesso tempo è un’associazione di categoria in grado di tutelare gli associati, quindi molto affine con la mia persona. Insomma, una rete intraprendente come lo sono io”.

Davide Bima ringrazia chi lo ha votato: “Mi prendo molto volentieri la responsabilità di questo progetto e credo che con la frequenza d’incontri che avremo insieme con tutti gli altri membri si potranno davvero ottenere dei risultati importanti”.

Il presidente tiene a sottolineare l’importanza di un dialogo diretto e costante con l’ente nazionale: “Voglio un rapporto costante diretto con la Confapi nazionale con la quale ho già aperto un dialogo parlando direttamente con il presidente. L’obiettivo è di riportare gli interessi della Granda a Roma, penso che avere un interlocutore diretto con l’associazione sia fondamentale”.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Cuneo, rappresenta uomini e donne di tutta la provincia Granda. Dalla produzione e vendita di macchine agricole alla realizzazione di macchinari innovativi per l’industria, dai trasporti alle imprese Hi Tech, dalle aziende del comparto agrifood a quelle che producono imballaggi.