Presentato a Cuneo il Voucher Digitalizzazione della Regione

Il Programma Regionale FESR 2021-2027 rappresenta un’opportunità di crescita unica per le imprese piemontesi e per l’intero sistema economico regionale, soprattutto negli ambiti della crescita sostenibile, della competitività e dell’innovazione oltre che della transizione digitale.



Lunedì 15 luglio presso la Camera di Commercio di Cuneo si è tenuta la presentazione della misura Voucher digitalizzazione agli imprenditori presenti che si erano registrati per l’evento. Questa misura intende sostenere la transizione digitale nelle imprese piemontesi, stimolando la domanda di prodotti, servizi e formazione, nonché lo sviluppo della capacità di collaborazione tra imprese nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0.



Nello specifico, il Voucher ha l’obiettivo di:

- incentivare la domanda da parte delle imprese piemontesi di prodotti e servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0;

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented.



Destinatari della misura sono le Micro e Piccole Medie Imprese e le agevolazioni avranno la forma di contributo a fondo perduto (voucher) concesso a copertura di una quota delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi, consulenze e formazione, tra il 40% e il 60% in ragione della dimensione dell’impresa.

Importo minimo del voucher euro 4.000,00, importo Massimo euro 25.000,00. La dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a euro 12.200.000,00, di cui 11.000.000,00 derivanti dalla misura Fesr Priorità I “RSI, competitività e transizione digitale”, Azione I.1ii.2, e ulteriore 1.200.000,00 da risorse delle Camere di commercio piemontesi.



“Informare per preparare gli imprenditori a sfruttare tutte le potenzialità della seconda edizione del voucher digitalizzazione PMI volto ad aiutare il sistema produttivo, dalle piccole alle medie imprese, inclusi professionisti e micro imprese nell'attuazione della trasformazione digitale. Questo l’obiettivo degli incontri programmati con il supporto delle Camere di Commercio in tutto il territorio piemontese e che serviranno per costruire il Piemonte dei prossimi vent’anni” ha commentato l’Assessore allo Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Pmi e imprese cooperative, Internazionalizzazione e attrazione investimenti Andrea Tronzano presente all’incontro a cui hanno partecipato diversi imprenditori della provincia di Cuneo.