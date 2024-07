"Grazie per la vicinanza e l'affetto in questo triste momento": la lettera della famiglia di Marisa Ingaria

Gentile direttore,



come famiglia della signora Marisa Ingaria ci teniamo a ringraziare tutte le persone che sono state presenti vicini in questo triste momento. Un sentito grazie per la presenza al Sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli; grazie a tutto il personale medico e non dell’ospedale, a tutti gli amici ai colleghi di lavoro della ditta Markas.

Un sentito ringraziamento giunga poi alla signora Marilena Tarditti, alla famiglia Salvetti e in particolar modo a Carla, Gabriele, Giuseppina ed Anna.

Un ringraziamento profondo per la presenza al vescovo Aurelio Gazzera, padre Federico Trinchero (provinciale), padre Davide Sollami (procuratore), don Aldo e don Paolo per aver celebrato la Santa messa e a Duomofiori Onoranze funebri.

Il ricavato delle donazioni, curato dalla signora Monica Rossotti e Tiziana Moretti, sarà gestito personalmente da me, Alessio Vada, per l’adozione di un bambino nella Repubblica centro africana in collaborazione con i frati carmelitani di Arenzano, in memoria di nostra madre vi terremo aggiornati.

Ancora grazie di cuore

Luca, Alessio, Alessandro e famiglia