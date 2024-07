Da Alassio parte il tour di presentazione delle eccellenze di Bra

A un mese dalla conferenza stampa per la presentazione di Bra’s 2024 il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra ecco la prima delle tre presentazioni stellate per la stampa e le autorità. Si parte con la Liguria, da Alassio la Perla del Ponente Ligure su una delle terrazze sul mare più spettacolari della regione, il Diana Grand Hotel.



«Bra’s si conferma uno degli appuntamenti più importanti dell’enogastronomia piemontese, ora pronto a superare i confini regionali con tre presentazioni ad Alassio, Torino e Milano in tre dei ristoranti più rinomati e celebri del Nord-Ovest. Bra’s, dal 19 al 22 settembre, coronerà un grande lavoro collettivo che parte dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC», commentano il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e il sindaco di Bra Gianni Fogliato.



«La Liguria accoglie la prima delle tre tappe stellate che anticipano il Festival della Salsiccia di Bra. Questo evento di grande rilievo enogastronomico rafforza infatti il legame storico tra il cuneese e il Ponente ligure, unendo le tradizioni culinarie in un segnale di vicinanza culturale e turistica. È un grande piacere per noi partecipare a questo gemellaggio gastronomico, così da continuare a 'fare rete' nella promozione delle eccellenze delle nostre terre», commenta il presidente ad interim della Regione Liguria, con delega a Marketing e Promozione Territoriale e Promozione dei prodotti liguri, Alessandro Piana.

Tre ambasciatori per le eccellenze braidesi

Tre saranno gli ambasciatori stellati della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra in rappresentanza delle tre regioni con tre presentazioni stampa esclusive per rendez-vous tra i sapori dei tre territori in connubio con la salsiccia e le eccellenze di Bra.

L’idea che percorre il Festival è quella di rendere alla portata di tutti l’alta cucina degli chef stellati, in un clima spensierato e affascinante di festa e condivisione di sapori ed emozioni: ma anche di avere degli Ambassador che se ne facciano testimoni gastronomici nei loro territori e nelle loro cucine.



Si partirà alla grande domenica 28 luglio con il primo appuntamento delle eccellenze braidesi reinventate da un grande chef della riviera Ligure: Ivano Ricchebono, chef del The Cook* di Genova ospite nel periodo estivo del Diana Grand hotel di Alassio. In quell’occasione lo Chef Ricchebono sarà insignito dell’onorificenza di Bra’s Chef Ambassador.



«È un vero piacere e soprattutto un onore essere stato scelto per rappresentare la Liguria come Ambassador per la Salsiccia di Bra, essere a fianco di 2 grandi chef come Enrico e Matteo mi riempie di orgoglio – commenta Ivano Ricchebono - . La Vicinanza tra Piemonte e Liguria permette di unire prodotti del territorio per creare piatti di eccellenza. Mare e terra sono vita per la mia cucina e per tutti gli chef Liguri e Piemontesi. Onorerò al meglio questo grande riconoscimento. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con questo grande prodotto».



La splendida terrazza di uno dei templi dell’ospitalità ligure vedrà concretizzarsi un inedito connubio tra la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra e il pescato di Alassio.



Il sindaco di Alassio Marco Melgrati conferma: «Siamo lieti di ospitare un paniere di prodotti così rappresentativi della tradizione piemontese: Liguria e Piemonte sono sempre state due Regioni vicine non solo geograficamente ma per tutta una serie di connessioni culturali e turistiche che da sempre le rende quasi l’una il naturale proseguimento dell’altra. La possibilità di valorizzare uno dei capisaldi della cucina tradizionale braidese come la salsiccia con le materie prime liguri e i prodotti del nostro mare può solo ampliare il ventaglio già ricco della tradizione culinaria nostrana».