A Savigliano torna la “Notte al Museo”

Sono stati inaugurati in questi giorni al Museo civico di Savigliano la gipsoteca Annibale Galateri, che espone al pubblico alcuni gessi dell’artista donati dalla famiglia, e la mostra “Memento a Savigliano. I gessi dell’Accademia di Brera incontrano la scultura di Davide Calandra. Fotografie di Marcello Grassi”.

I due allestimenti saranno al centro dell’evento “Notte al Museo. Arte, Teatro, Musica”, che si terrà nel pomeriggio di sabato 20 luglio nei locali di via S. Francesco.

Si comincia alle 17.30 con “Verso le stelle e oltre”, momento di animazione teatrale itinerante a cura di Claudio Del Toro e Teatro Società.

Alle 18 spazio all'approfondimento, con una riflessione sulle gipsoteche in Europa: “L’Accademia di Brera incontra la Gipsoteca di Savigliano”. A cura di Chiara Nenci e Anna Mariani, Accademia di Brera di Milano, in dialogo con Marcello Grassi. Modera la direttrice del Museo civico Silvia Olivero.

La “Notte” al Museo” proseguirà con l'apericena, in programma dalle 19 alle 20.30 (per la prenotazione è necessario contattare lo 0172. 750838, o scansionare il qr-code sul sito internet del Comune). A seguire, concerto in collaborazione con gli Amici della Musica, dalle 21 alle 22.30.

L'ingresso è libero. Per informazioni contattare lo 0172.712982 o scrivere a: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it.