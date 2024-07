Incidente in via Roma a Novello, coinvolto un furgone ibrido

Incidente stradale a Novello, nelle prime ore della mattinata di oggi (mercoledì 17 luglio).



Unico mezzo coinvolto un furgone ibrido che stava transitando in via Roma. Non sono note le specifiche della dinamica, e non sembrerebbero esserci stati feriti.



Sul posto i vigili del fuoco volontari di Bra e, per la gestione della viabilità in zona, i carabinieri e la polizia Municipale.