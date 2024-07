Boves: in frazione Fontanelle il terzo raduno di Fiat 500 d'epoca e Vespe Piaggio

Grande attesa per il terzo raduno di Fiat 500 d’epoca (associato quest’anno al raduno di Vespe Piaggio) in programma Fontanelle di Boves il prossimo 3 agosto, uno degli appuntamento legati alle celebrazioni per la Legion Straniera.



Di seguito il programma:

- Esposizione mezzi e registrazione partecipanti dalle ore 13.30 alle 15,30 nel piazzale del Santuario di Fontanelle (viale Giovanni XXIII)

- Ore 15,30 partenza per il giro turistico per piccoli borghi tra le valli Gesso e Vermenagna

- Ore 18 circa rientro alla borgata San Giovanni di Fontanelle, con premiazione dei migliori equipaggi vestiti a tema anni ‘70

- Rinfresco offerto dalla Legion Straniera e cena (grigliata, porchetta, rostelle, paella, patatine) facoltativa

- Ore 21.30 serata musicale col gruppo “The Booms”



Ai primi 80 iscritti nelle due categorie – Fiat 500 d’epoca e Vespa Piaggio – una welcome bag. A tutti gli iscritti un caffè offerto presso il bar Yenga.



Iscrizioni telefonando a Claudio Bernardi (3349368866) ed Erika Chiapasco (3474450985) per Fiat 500 e Vespa Piaggio.