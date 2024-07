Volley femminile: Cherasco sul podio U13 ai campionati nazionali Csi

Arriva in casa nerostellata un bellissimo 3º posto ai Campionati Nazionali per le ragazze accompagnate a Cesenatico dalle coach Luciana e Alice.

Fin da subito le cheraschesi entrano a piede duro in campo: prime del girone lasciando alle spalle Potenza, Padova e Ravenna. Nelle semifinali affrontano la seconda del girone B, il Catania, squadra fisica che ha tra le sue fila delle atlete che hanno disputato il campionato di serie D in Sicilia. Partita che dall’inizio alla fine fa sperare e lascia tutti col fiato sospeso, giocata punto a punto tra le due squadre: grinta e determinazione purtroppo non bastano per battere le siciliane che andranno poi a vincere il titolo nazionale.

Si è disputata domenica mattina la finale 3º-4º posto che ha visto protagoniste le cheraschesi nuovamente contro il Teodora Ravenna, laddove milita la figlia del compianto Vigor Bovolenta. Gara mai messa in discussione da parte delle terribili nerostellate che hanno dominato, salendo sul gradino più basso del podio, guadagnando una sudata medaglia di bronzo.

Ora vacanza ma sicuramente questa bellissima esperienza in terra Romagnola non potrà che essere di buon auspicio per una nuova stagione che sta già bussando alle porte. Bravissime a tutte le nostre atlete e allo staff che ha lavorato con loro durante tutto l’anno.