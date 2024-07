Alba, il sindaco Gatto ha incontrato il Consiglio di Amministrazione di Banca d’Alba

Il sindaco Alberto Gatto ha incontrato il consiglio di amministrazione di Banca d’Alba nel palazzo sede centrale dell’istituto bancario in via Cavour.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’assemblea dei soci e rimane in carica tre anni. Presidente è Tino Ernesto Cornaglia, vicepresidente Pierpaolo Stra, mentre gli amministratori sono Daniela Laura Balestra, Giulio Bava, Antonello Borlengo, Matteo Bosco, Sandra Busca, Giovanni Cucco, Margherita Fenoglio, Federica Rosa, Piercarlo Rossi, Renata Siccardi, Mario Viazzi. All’incontro era presente anche il direttore generale Enzo Cazzullo.

Il sindaco Alberto Gatto: “E’ stato un piacere incontrare il Cda della banca del territorio, con una storia di 26 anni alle spalle e oltre 63 mila soci. Come Amministrazione il nostro impegno spazia su più fronti per contribuire a migliorare i servizi per imprese e cittadini, a partire da viabilità e infrastrutture, ma anche sostenendo settori cruciali come sociale, cultura, turismo. Un tema importante che vedrà coinvolte l’Amministrazione e la Banca è il progetto del Palacongressi in via Liberazione. Doterà la città di una struttura idonea a ospitare l’Assemblea dei Soci, ma anche eventi con una grande affluenza, riqualificando l’area anche grazie alla presenza di un ampio parco. Come già avvenuto in passato, inoltre, continueremo a collaborare anche su altri progetti, sempre a favore della comunità. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Cda per la grande attenzione verso il territorio”.