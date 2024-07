Cittadinanza italiana per Marcela-Claudina Galan, a Venasca dal 2015

Mercoledì 17 luglio la signora Marcela-Claudina Galan, cittadina rumena residente a Venasca dal 2015, è diventata ufficialmente cittadina italiana a seguito della cerimonia che si è tenuta nel salone del Consiglio del Comune di Venasca, davanti al Sindaco Silvano Dovetta. Con emozione mista ad orgoglio, la signora Galan ha recitato la formula di rito, che prevede di pronunciare la frase “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” di fronte ad un pubblico ufficiale. Marcela-Claudina Galan, cinquantaquattrenne, risiede a Venasca dal 2015, da anni lavora nella comunità venaschese e da qualche tempo gestisce con passione e impegno il suo bel locale “ Bar da Claudia” in piazza Vineis.

"Conosco molto bene la sig.ra Marcela-Claudina e anche i suoi figli Loredana - Gabriela e Claudiu Stefan: questo importante evento – afferma il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta – le ha conferito la piena titolarità di diritti e di doveri senza alcuna differenza con gli italiani di nascita. Voglio quindi esprimerle le mie felicitazioni per questo avvenimento: durante la lettura dell’atto di cittadinanza ho notato la sua commozione e capisco benissimo l’emozione che si prova in un momento così significativo per una cittadina straniera che ormai, dopo tanti anni, si è perfettamente integrata nella nostra comunità e considera Venasca il suo paese. In qualità di neo cittadina, ora il suo impegno di lealtà nei confronti della Patria e il rispetto delle leggi, degli usi e consuetudini italiane sarà ancora maggiore".