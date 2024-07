A Celle di Macra concerto dei Soul Saudade Trio

DOMENICA 21 LUGLIO alle ore 16.30 a Celle di Macra, in Borgata Chiesa, concerto del gruppo musicale “SOUL SAUDADE TRIO”, secondo appuntamento fuori cartellone della VII RASSEGNA CINE&MUSICA E..... ALL'ECOMUSEO DELL'ALTA VALLE MAIRA.

Il gruppo musicale Soul Saudade Trio formato dai tre musicisti Alberto Gertosio, Alberto Savatteri e Yasmin Khreiwesh propone brani di propria composizione, contenuti nel disco “La Strada”, che spaziano dal jazz al valzer musette parigino, dalla new-age alla bossanova brasiliana.

Quest’anno la RASSEGNA comprende 15 eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e 2 fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo che spaziano dai concerti, agli eventi musicali ai cineforum per bambini, ragazzi e giovani ampliandosi agli spettacoli di intrattenimento per bambini e ragazzi.

L'evento è realizzato in collaborazione con i Comuni di Macra e di Celle di Macra, la Pro Loco Seles.