Mondovì, ecco il nuovo Borgheletto dopo il maxi intervento di riqualificazione

Ci sono voluti circa 25 anni di interventi, più amministrazioni e oltre 6 milioni di euro investiti per avere il centro storico di Mondovì Breo totalmente riqualificato e

Sono questi i numeri complessivi di tutti i lavori che nel tempo sono stati effettuati per dare un nuovo volto alla parte della Città e che sono stati ricordati oggi, prima dell’inaugurazione del maxi intervento del Borgheletto.



“Sicuramente una bella giornata per tanti motivi - ha detto il

Presidente di AsCom Monregalese, Mattia Germone - inauguriamo una nuova veste che dobbiamo valorizzare. Grazie per aver scelto la nostra sede per questo momento, stiamo provando a cambiare mentalità per ripartire e ci sono tutti i presupposti per farlo”.



“Siamo giunti quasi alla fine dei lavori in Mondovì Breo - ha detto il sindaco, Luca Robaldo - mesi di impegno, lavoro, anche di arrabbiature, mesi in cui abbiamo concluso la riqualificazione del centro storico, partita nel 2006 con la riapertura della funicolare, proseguita con la nuova illuminazione a led della pavimentazione, la riqualificazione della zona di via Sant’Agostino inaugurata nel 2015 e oggi concludiamo questo fil rouge. Oggi dobbiamo avere una nuova sensibilità e guardare la realtà in faccia: siamo a cavallo di una scelta, che non dipende solo dall’amministrazione o dai commercianti, questo significa credere nel futuro di Mondovì a dispetto degli ‘scoraggiatori militanti’ come li definisce Franco Arminio e delle difficoltà. Noi vogliamo essere l’opposto, siamo consapevoli di non avere soluzioni a tutto e siamo consapevoli che ci sia tanto da fare e che è possibile sbagliare”.



Tra le misure ricordate dal sindaco anche a favore del commercio 200mila euro per il distretto diffuso del commercio e l’abbattimento della tari.



“Tempo e pazienza sono gli ingredienti necessari per realizzare un cambiamento tangibile - ha concluso il primo cittadino - i ritardi non sono giustificati, ma non sono stati dettati dalla volontà di nessuno, ma causati da problemi obiettivi incontrati durante i lavori. Nel disegno che abbiamo di città ci sono diversi aspetti per aiutare il settore commercio: il principale è partire dal turismo. All’inaugurazione di oggi abbiamo invitato anche i sindaci che mi hanno preceduto: Stefano Viglione e Paolo Adriano che hanno iniziato questo percorso che finalmente si è realizzato. Dal 2015 a oggi è cambiato tutto, dalla fruizione degli eventi al traffico, al commercio, ma una comunità che è matura è quella di una città che non dimentica quello che è stato fatto prima, al di là dei pensieri politici”.



“In questi mesi - ha detto il vice sindaco Gabriele Campora - abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi, ma sappiamo che ci sono stati. Oggi i risultati sono tangibili, la volontà era quella di portare avanti il progetto avviato per non vanificare gli sforzi fatti: per la riqualificazione totale di Breo ci sono voluti 25 anni (amministrazioni: Vaschetti, Rabbia, Viglione, Adriano, Robaldo). A breve investiremo altri 1.727 milioni di euro per la riqualificazione dell’ala mercatale nord, rifacimento marciapiedi in corso Statuto dal municipio all’area Besio e quelli fino a piazza Perotti. Si apre una nuova fase che ha coinvolto tutta la città”.



NUOVO BORGHELETTO



Un progetto da circa da 2 milioni di euro, sostenuto da un bando del Governo per le "aree urbane degradate" del 2015 (amministrazione di Stefano Viglione), messo in cantiere con l'amministrazione di Paolo Adriano (che nel 2018 andò anche a Bologna a firmare la convenzioni con i sindaci beneficiari delle risorse, che hanno tardato ad essere erogate, ndr) e proseguito con quella del sindaco Luca Robaldo.

I lavori, iniziati ad agosto 2022 (leggi qui) , hanno richiesto diverse modifiche alla viabilità e agli eventi in questi due anni, durante i quali, in collaborazione con gli esercenti e associazioni di categoria l'amministrazione ha organizzato incontri per cercare di ridurre le criticità.

L'intervento di riqualificazione ha interessato l'antico rione comprendente via Beccaria, via Alessandria, piazza San Pietro, vicolo Martinetto, via Meridiana, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro da dove il percorso si ricongiunge alla già rinnovata via Sant’Agostino e ha anche incluso la sostituzione dell'acquedotto esistente nel tratto tra piazza Carlo Ferrero e via Biglia e sulla piazza stessa per risolvere problematiche ricorrenti che si verificavano in caso di precipitazioni abbondanti.



I lavori sono stati aggiudicati L.M.G. Building srl di Corteno Golgi (Bs); per la parte stradale ha operato la ditta Barbera srl. L’intervento è stato diviso in più lotti - dal 2022 - per garantire comunque la fruizione di parte del centro storico anche per le manifestazioni e gli eventi.



In fase di conclusione gli interventi per marciapiedi e aree al fondo di via Alessandria.



Presto cambierà anche la viabilità: via Beccaria sarà aperta alle auto fino a piazza Roma, con un doppio senso regolato a senso alternato da semaforo e verrà istituita la ZTL tra piazza Roma e piazza Cesare Battisti.





MONDOVÌ EXPO



“Finalmente abbiamo un centro storico rigenerato ora tocca riempirlo - ha concluso l’assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno - uno snodo chiave per riportare le persone in centro. In questo senso non a caso l’inaugurazione è stata programmata oggi, in concomitanza con gli eventi di MoVi festival. Nasce così l’idea di Mondovì Expo, unendo commercio ed eventi”.



Mondovì expo è il nome che è stato pensato per tutta quell'area del Borgheletto che, fino a oggi, si è sempre sentita tagliata fuori perché esclusa dalle aree che ospitano i principali eventi cittadini. Un luogo considerato strategico anche per parcheggi e per raggiungere il centro e che consentirà anche di non chiudere tutto corso Statuto nel corso dei nuovi eventi: il sistema che verrà già utilizzato con la prossima edizione di Calici e Forchette.