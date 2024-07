Nuova location per il "Cuneo Bike Festival" 2024 che propone una riflessione a 360° sul "Tempo"

La quarta edizione del “Cuneo Bike Festival” si svolgerà in piazza Galimberti a Cuneo da giovedì 19 a lunedì 23 settembre 2024, come da tradizione in contemporanea con la Settimana Europea della Mobilità.

La nuova location è la novità più evidente di un evento che si preannuncia ricco di riconferme e novità, rese possibile anche dall’importante sostegno ricevuto da Fondazione CRC, che ha deciso di credere al potenziale dell’iniziativa organizzata e promossa dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Cônitours – Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo. Mentre gli organizzatori stanno lavorando per chiudere il programma, è già stato ufficializzato il tema di quest’anno, che verterà sulle molteplici declinazioni che la parola “Tempo” ha in relazione alla bicicletta e agli stili di vita. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma del “Cuneo Bike Festival” è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Internet del Comune di Cuneo, raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.

“La nuova edizione del ‘Cuneo Bike Festival’ nasce dalla particolare relazione che corre tra tempo e bicicletta – spiegano l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino, e i direttori artistici del “Cuneo Bike Festival”, Giulia Poetto e Stefano Zago -. ll tempo di un giro, della fatica e della gioia, della libertà e dei pensieri che si rimettono a posto. La bicicletta rende più umano il tempo, senza altro motore che cuore, muscoli e polmoni. Ne racconta l’essenza, perché la fatica restituisce concretezza. Permette di affidare il proprio tempo a ruote e pedali e andare. Il tempo della scoperta, quello che abbiamo rimosso pensando che non ci fosse più nulla da conoscere. Il tempo per cavarsela, per arrangiarsi. Il tempo del cielo: in sella si impara a indovinare prima cosa ha in testa una nuvola e quanto è più fresco un passaggio sotto gli alberi. Il tempo è il ritmo, la pedalata. Il tempo degli incontri e della condivisione. Della città e per la città, per immaginarla a misura di persona e scoprire che è possibile”.

La bozza di programma del “Cuneo Bike Festival” 2024 prevede un nutrito calendario di talk, la presenza di un ospite legato al mondo della bicicletta noto al grande pubblico, oltre a diverse proposte di pedalate e iniziative per scuole, famiglie ed appassionati delle due ruote. Il villaggio del festival avrà sede nella centralissima piazza Galimberti, così da riservare il giusto spazio agli stand dedicati al ciclismo, alla mobilità e al benessere sportivo. Nell’area saranno anche allestite la tensostruttura con il palco che ospiterà incontri e conferenze e un’area per il gioco destinata ai più piccoli.

L’evento sarà diffuso anche in altri luoghi della città, come il Parco Fluviale e le frazioni di Cuneo, anche grazie alla positiva sinergia innescata dagli organizzatori con iniziative ed eventi concomitanti sul territorio. All’interno delle cinque giornate del “Cuneo Bike Festival”, sono confermate le giornate di “bike to work” e “bike to school”, storicamente molto apprezzate dai cuneesi, così come le diverse pedalate alla scoperta del territorio. Non mancheranno, inoltre, le occasioni di riflessione con ospiti internazionali, nazionali e locali sul mondo della mobilità, vissuto in diversi modi e tempi. Laboratori, eventi per famiglie, appuntamenti culturali e incontri con le scuole faranno, infine, da corollario ad un’edizione del festival che sembra ormai pronto per tirare la volata a tutti gli appassionati delle due ruote, cuneesi e non.