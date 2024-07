Il fascino e la magia di Antonello Venditti sbarcano a Cervere domenica 21 luglio

Una data da segnare sul calendario: domenica 21 luglio il tour di Antonello Venditti sbarca a Cervere. A 40 anni dall’uscita del disco “Cuore”, il cantautore dà vita ad un progetto straordinario, live e discografico, per celebrare l’album che raccoglie brani diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”.



“Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, questo il titolo del nuovo progetto che, dopo l’anteprima all’Arena di Verona a maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla a giugno, (tutte sold out), da luglio è diventato un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari.



La tournée arriverà a Cervere, presso l’Anfiteatro dell'Anima, il 21 luglio e andrà avanti fino a settembre.



Le prevendite per la tournée, prodotta e organizzata da Friends and Partners, sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. Venditti e la sua superband porteranno sul palco i brani dell'album “Cuore” insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale, in una serie di concerti - evento. Mentre a dicembre il progetto arriverà sui grandi palchi dei Palasport.