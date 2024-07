Forte vento nella notte tra l’Albese e il Braidese: Vigili del Fuoco impegnati per alberi caduti o pericolanti

Diversi gli interventi che i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba e i Volontari di Bra sono stati chiamati a fare nella notte per la messa in sicurezza di alberi caduti o resi pericolanti dal forte vento che si è accompagnato al temporale sviluppatosi su una vasta zona dell’Albese e Braidese dopo la mezzanotte di oggi, sabato 20 luglio, con raffiche che, secondo dati Arpa, ai piedi della Zizzola hanno superato i 44 chilometri all’ora.

Operazioni di messa in sicurezza sono così state necessarie in particolare a Bra, Pocapaglia, Novello e nella zona di Canale.

Nel centro roerino in particolare squadre dei Vigili del Fuoco di Alba sono dovute intervenire in particolare per rimuovere un albero andato ad abbattersi sulla linea ad alta tensione che passa nella zona compresa tra il capoluogo e la frazione di Valpone, a servizio anche del vicino stabilimento Campari.

Sul posto hanno operato sin dalla notte anche tecnici del servizio elettrico per il ripristino della linea.