Al "Premio Giornalistico del Roero" riconoscimenti per i nostri Beppe Gandolfo, Marcello Pasquero e Silvano Bertaina

Si è svolta ieri sera, venerdì 19 luglio, a Montaldo Roero la premiazione della 36ª edizione del "Premio Giornalistico del Roero", manifestazione voluta e organizzata dall’omonima associazione presieduta da Giovanni Negro, col fine di valorizzare il territorio della Sinistra Tanaro e le sue eccellenze.

La cerimonia è stata condotta dal presidente della giuria Gian Mario Ricciardi e dal giornalista di Telecupole Claudio Calorio e ha visto la partecipazione di numerosi amministratori e sindaci del Roero, rappresentanti della Regione Piemonte, delle associazioni, di enti pubblici e dei molti sponsor che permettono ogni anno di individuare e dare risalto ad articoli e servizi apparsi su riviste e televisioni internazionali, nazionali e locali.

Il premio internazionale è andato quest’anno a Tom Hyland, uno dei più esperti ricercatori in Europa, del buono e del bello, e a "Forbes", autorevole magazine Usa, che ha dedicato un ampio servizio all’Arneis.

Premiati lo speciale di "In Viaggio" (Giorgio Mondadori e Cairo Editore), spaccato originale e completo sul nuovo turismo enogastronomico culturale firmato da Giuseppe De Biasi, e il giornalista del Tg2 Fabrizio Salce, che ha raccontato le possibili origini del “Panpavia”, storico dolce di Ceresole d’Alba e non solo.

Nuovo riconoscimento anche per Beppe Gandolfo (nella foto sotto la premiazione), storico volto Mediaset e collaboratore di TargatoCn con la sua rubrica “Il Punto di …”, che su Italia Uno ha celebrato il 'Museo della racchetta' di Baldissero d’Alba, e per Emanuele Gobbi di "Food & Wine", per un’escursione di piacere tra vino e natura.

La giornalista Federica Burbatti è stata premiata per un servizio su Tgr Piemonte riguardante il raduno dei cani da Tartufo, mentre Mario Novarino, presidente dell’associazione Bel Monteu, ha ricevuto il riconoscimento per una ricerca pubblicata sul periodico “La Roa”.

Infine hanno ricevuto l'omaggio degli organizzatori altri due apprezzati collaboratori di TargatoCn e La Voce di Alba. Marcello Pasquero, che sui nostri giornali firma la rubrica domenicale “Farinèl”, è stato premiato per un servizio pubblicato dall’edizione torinese del "Corriere della Sera", dove l'apprezzato giornalista e conduttore radiofonico ha raccontato la storia di competenza e solidarietà del professor Bruno Frea, portata in Africa a riprova del grande cuore del Roero.

Silvano Bertaina, roerino d'adozione che sulle nostre pagine segue in prima persona il territorio della Sinistra Tanaro, ha visto riconosciuta la qualità di un articolo (qui) col quale, nello scorso ottobre, “ha fotografato con grande professionalità l’intramontabile gioco della Pallapugno” (foto sotto).

La serata si è conclusa con una cena sul Ponte dei Sapori, anteprima di quella “ufficiale” del prossimo 24 agosto, e con l’annuncio che ad ospitare la cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico del Roero 2025 sarà quasi Sommariva Perno.