Lunedì 29 luglio le Blue Dolls animeranno Castiglione Tinella

Le magnifiche “Blue Dolls” tornano a Villa Fogliati di Castiglione Tinella lunedì 29 luglio alle 21.30 per l’ultimo concerto della rassegna “Un Palco tra le Vigne”. Accompagnate dai “Blue Dolls Boy” proporranno il loro frizzante spettacolo, presentando un revival di tutte le più popolari canzoni italiane, cantate in trio, dagli anni‘30 agli anni ’60-’70-’80. Il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, Renato Carosone, Paolo Conte, Fred Buscaglione: sono solo alcuni dei grandi interpreti e autori riproposti e riarrangiati nelle sonorità a tre voci, che è cifra stilistica del trio sin dagli esordi della formazione.

Il trio è composto da Daniela Placci, primo soprano; Angelica Dettori, secondo soprano e Flavia Barbacetto, contralto; accompagnate da Paolo Volante al pianoforte, Samuele Perduca alla chitarra, Riccardo Vigorè al basso e Nicolas Megna alla batteria. Il repertorio comprende classici intramontabili dello swing italiano come Maramao perché sei morto, Ma le gambe, Baciami piccina, Pippo non lo sa, Però mi vuole bene, Bartali, Guarda che luna e tanti altri. Presentazioni, coreografie e gag rendono lo show molto più di un semplice concerto, anche grazie al talento delle tre cantanti, forti di una formazione professionale nell’ambito delle tre discipline del canto, della danza e della recitazione. Un’emozionante, divertente, appassionato viaggio in un’Italia raccontata attraverso la musica, i personaggi e gli artisti che hanno contribuito a renderla celebre in tutto il mondo. Info: tel. 329.0494380.