Limone: domenica 28 luglio le note dei Ciansunier inaugurano la rassegna “Note d’acqua” al lago Terrasole

Si esibiranno domenica 28 luglio a bordo di una zattera galleggiante sulle acque del lago Terrasole di Limone, a 1.750 metri di altitudine, i Ciansunier. Lo storico collettivo della Valle Vermenagna, che negli ultimi anni ha avuto il merito di riportare in auge i canti di osteria e della tradizione piemontese, inaugurerà la rassegna musicale “Note d’Acqua”, attesissimo appuntamento dell’estate limonese che propone musica d’autore in alta quota.

La formazione, che nel 2024 festeggia i 20 anni di attività, è composta da Loris Cavallera (voci e chitarra acustica), Paolo Marchesi (voci), Fabrizio Carletto (basso), Danilo Dalmasso (rullante), Davide Barberis (Fisarmonica), Roberto Tentori (Fisarmonica) e Bruno Roggero, storico autore della canzone Piemontese, oltre al compianto Albert Giuliano, fisarmonicista deceduto due anni che continua a “far parte” della band.

Lo spettacolo ha inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone Piemonte.

Venerdì 26 luglio dalle 15.30 alle 17.30 Limone propone una visita guidata gratuita del centro storico e dei suoi principali monumenti, con partenza da Piazza del Municipio. Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Turistico: 0171 925281.

Alle 21 la Consulta Giovani organizza nel prato del Campetto di via XX Settembre una serata di cinema all’aperto. Ingresso libero.

Sabato 27 luglio Limone propone un pomeriggio di animazione per bambini e famiglie a cura di Ilenia Speranza. A partire dalle 15.30 in Piazza San Sebastiano i bambini potranno immergersi nel favoloso regno di Oz conoscendo Dorothy e i suoi fantastici amici.

A seguire, dalle 18, aperitivo in musica e serata con deejay set in Piazza del Municipio. Ad aprire le danze sarà l’artista Francesco Maser, che proporrà con la sua chitarra un repertorio in chiave acustica per scaldare l’atmosfera e accompagnare gli spettatori all’esibizione di Sonik, momento clou della serata, prevista intorno alle 22.

Il concerto del deejay si baserà sul suono di tendenza elettronica con influenze dei campioni musicali che ne hanno segnato la storia dagli anni ’90, alternando suoi brani inediti con remix di hit internazionali di successo, regalando al pubblico due ore di spettacolo entusiasmante. Durante il concerto Sonik presenterà, inoltre, il nuovo singolo estivo 2024, realizzato in collaborazione con Francesco Maser.

Il palcoscenico farà, contemporaneamente, da set per un episodio della serie televisiva "Live in", che andrà successivamente in onda sul digitale terrestre nazionale e sulla piattaforma Sky, raccontando tutto l'evento di Limone Piemonte. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere turismo, cultura, arte e spettacolo delle località italiane raccontando i territori attraverso la musica.

In serata il Teatro Alla Confraternita ospiterà il primo appuntamento limonese della 17esima edizione della rassegna musicale “Accademie in valle”. A partire dalle 21 si esibirà il Quintetto bislacco, con una proposta musicale innovativa e “contaminata” tra il classico e il moderno. Da Mozart ai Cugini di Campagna, da Charlie Parker a Bach, da Strauss a Beethoven, il territorio esplorato dai cinque musicisti con base a Lugano è un nuovo modo di ascoltare la musica suonata con strumenti classici (archi e chitarra). Punti di forza del quintetto sono la grande cura negli arrangiamenti, il virtuosismo, la ricerca e lo studio dei diversi generi musicali affrontati, la padronanza del palco e la capacità di coinvolgimento del pubblico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it .

Domenica 28 luglio alle 21 secondo appuntamento di cinema all’aperto promosso dalla Consulta Giovani al Campetto di via XX Settembre. Ingresso libero.

Si ricorda, inoltre, che da sabato 27 luglio a domenica 25 agosto resteranno aperte tutti i giorni la Telecabina Severino Bottero (con orario dalle 9.30 alle 17.30) e la seggiovia Cabanaira, a Quota 1400, con orario dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 17.30 nel weekend).