Bergesio (Lega): “Grazie al Generale Di Stasio e al Generale Paterna per l’impegno per i piemontesi”

“Profonda riconoscenza per l’opera compiuta in questi anni a difesa del territorio piemontese con professionalità, abnegazione e grande umanità dal Generale Antonio Di Stasio e un augurio sincero di buon lavoro al Generale Andrea Paterna”.

Così il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il passaggio di consegne, avvenuto questa mattina con la cerimonia nel cortile della Caserma Bergia a Torino, dal Generale di Brigata Antonio Di Stasio al Generale di Brigata Andrea Paterna, al comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

Di Stasio lascia il Piemonte dopo due anni: assumerà a Roma l'incarico di capo del quarto reparto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Paterna ha già comandato la Legione carabinieri Calabria ed è attualmente direttore dell'istituto di studi professionali e giuridico militari della scuola ufficiali dell'Arma, a Roma.

Bergesio prosegue: “L’Arma, che ha un legame strettissimo con le nostre comunità, ha un ruolo complesso e delicato, volto a perseverare nella difesa della legalità e nella tutela dei cittadini. Sono ben consapevole delle difficoltà affrontate ogni giorno e dei sacrifici personali e familiari richiesti per l’adempimento di questa missione. Ringrazio quindi il Generale Di Stasio ed il Generale Paterna per l’opera che quotidianamente compiono per tutti i cittadini italiani e, in particolare, per la nostra regione”.

[Il senatore Giorgio Maria Bergesio]