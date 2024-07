All’ospedale "Ferrero" di Verduno l’Asl Cn2 incontra rappresentanza dell'azienda sanitaria imperiese

Martedì 16 luglio l’ASL CN2 ha ricevuto una delegazione dell’ASL 1 Imperiese per una visita presso l’Ospedale "Pietro e Michele Ferrero" di Verduno.

La gradita rappresentanza, guidata dal direttore generale Asl 1 Maria Elena Galbusera e dal direttore sanitario Roberto Predonzani, è stata accolta dal commissario Paola Malvasio e dai vertici dell’Asl Cn2 per una presentazione della nostra Azienda Sanitaria e delle buone pratiche sviluppate presso il nosocomio di Verduno.

E’ stata in seguito accompagnata in un tour attraverso le strutture di Emergenza Urgenza, Radioterapia, Dialisi, Psichiatria, Anatomia Patologica e Farmacia. Non sono mancati momenti dedicati all’osservazione del sistema di logistica interno (distribuzione dei pasti per i degenti e materiali per i reparti attraverso sistema robotico automatizzato) e delle strutture dedicate alla formazione del personale sanitario.

Durante la giornata presso il nostro ospedale, i colleghi liguri hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il direttore sanitario Laura Marinaro, il direttore amministrativo Claudio Monti, il direttore delle Professioni Sanitarie Sabrina Contini, la responsabile Unità Prevenzione Rischio Infettivo Valentina Venturino, il Direttore dei Servizi Tecnici Ferruccio Bianco e il responsabile dell’Ingegneria Clinica Marco Cerrato. In ogni reparto visitato è stato possibile mettere a confronto le esperienze delle rispettive realtà, per un proficuo scambio di punti di vista e un arricchente approfondimento professionale.

“E’ sempre una gradita esperienza il ricevere delegazioni di colleghi dalle altre Aziende Sanitarie” dichiara il commissario ASL CN2 Paola Malvasio. “Apertura, confronto e condivisione delle best practice sono un fattore fondamentale di reciproco miglioramento continuo. Ringrazio la dottoressa Galbusera e i colleghi che ci hanno raggiunti dalla Liguria; averli guidati in visita nel nostro ospedale è stato per noi un onore e un piacere”.