La Banda Musicale di Mondovì vince il primo premio di categoria al concorso dedicato a Nini Rosso

"Per noi è stato un onore partecipare. - dicono dalla Banda di Mondovì - "Esibirsi di fronte ad una giuria di fama internazionale, presieduta dal grande maestro Andrea Tofanelli, con Marco Pierobon, Ercole Ceretta e Marco Braito, é stato molto emozionante per i tutti i musici, guidati dal Maestro Maurizio Caldera. Così come particolarmente toccante é stato ricevere il primo premio della categoria direttamente dalle mani della moglie del grande trombettista Nini Rosso, ospite speciale giunta da Roma con tutta la famiglia per l'occasione.

"Un grazie davvero molto sentito - concludono dal gruppo - va a tutti i componenti della giuria, non solo per la professionalità ed il riconoscimento, ma soprattutto per il sostegno ed i preziosi consigli ottenuti per un percorso di continuo miglioramento cui mira la nostra Banda Musicale. Doveroso il ringraziamento alla Fondazione Fossano Musica, nella persona del suo direttore Giampiero Brignone, ed al sindaco Daniele Aimone con tutta l’amministrazione comunale di San Michele Mondovì, per l’organizzazione del concorso, oltre, naturalmente, alla famiglia di Nini Rosso, ospite d’onore della manifestazione. Non ultimi vanno ringraziati tutti i musici ed il Maestro Maurizio Caldera per l’impegno costante in queste settimane di preparazione dei brani, insieme al programma dei concerti estivi con cui la Banda Musicale sta portando la propria musica e passione nel monregalese e non solo".