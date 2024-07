Al castello di Verzuolo la cena animata "Figli delle stelle"

Si alza il sipario sulla stagione degli eventi tematici al castello di Verzuolo. Oltre agli appuntamenti musicali e gastronomici organizzati ogni secondo weekend del mese dalla Pro Villa, ogni venerdì sono proposte nel parco dell’antica fortezza iniziative di intrattenimento e gusto in collaborazione con il Deni Pub di Piasco e l’Agenzia Acca di Manta.

Dopo il successo della prima edizione del Casper Party di venerdì scorso (centinaia i giovani ritrovatisi per far festa sulla collina di Verzuolo), questo venerdì, il 26 luglio, va in scena la cena animata “Figli delle stelle”. Il format di dinner-show ideato da Andrea Caponnetto si propone come un grande gioco musicale (con premi per i più competenti in ambito musicale e i più scatenati nel dancefloor e al microfono) che comincia a tavola e si anima in pista.

Uno spettacolo senza limiti di età, che prende vita in un contesto inedito e suggestivo, con l'obiettivo di regalare al pubblico tre ore di gusto e spensieratezza. In consolle Anisa, una delle più quotate dj della Granda, che continua la soirée ospite dell'Echo Festival, party notturno giovanile che si apre alle 23, alternandosi ai "piatti" con AB dj, all'esordio.

Cena con aperitivi, primo, secondo con contorno, dolce, acqua e caffè a 20 euro (menu ridotto per i bimbi 10 euro); consumazioni escluse. Prenotazioni obbligatorie su Whatsapp al 333-3744451 e 351-4204004.Per Echo Festival, ingresso a 10 euro (con consumazione).

Prenotazioni al 388-0912492. Navetta ogni 10 minuti da piazza Willy Burgo, dove si consiglia di parcheggiare vista la carenza di parcheggi in loco.