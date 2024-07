Come integrare un gateway di pagamento crypto nel tuo sito web o punto vendita

In base a una ricerca condotta da Cointelegraph, oltre 30.000 attività hanno integrato sistemi di pagamento in criptovaluta. Se la domanda della clientela è in questo senso, è normale che business e commercianti facciano il possibile per soddisfarla. L’idea potrebbe all’inizio spaventare soprattutto coloro che non sono particolarmente esperti di tecnologia ma, come vedremo tra poco, la pratica è molto più semplice della teoria.

Iniziamo dalle basi e vediamo perché è necessario integrare gateway di pagamento come https://catpay.com. Se vogliamo consentire agli oltre 420 milioni di utenti crypto di effettuare acquisiti presso i nostri siti o punti vendita, è infatti necessario fare affidamento su un sistema sicuro e fluido per il trasferimento dei fondi.

In sintesi, come per qualsiasi altro metodo di pagamento, è necessario che un fornitore terzo fornisca i propri servizi elaborando le transazioni crypto. Il provider è in grado inoltre di gestire alcuni aspetti più complessi delle criptovalute, con la volatilità, grazie alla possibilità di trasferire il valore degli asset virtuale al wallet del commerciante dopo averli convertiti in fiat.

I 5 semplici passi per l’integrazione crypto

La procedura per integrare un sistema di gateway crypto è semplice, richiede solo un po’ di attenzione all’inizio. Vediamo da dove iniziare!

1. Seleziona il provider del servizio

Prima di tutto, dovrai scegliere un fornitore del servizio di pagamento. La selezione va effettuata in base a diversi parametri, come le commissioni, i tempi necessari per l’elaborazione delle transazioni, la sicurezza della piattaforma, e così via.

2. Esegui l’integrazione vera e propria

L’integrazione del servizio avviene in base alla struttura del tuo sito e anche al provider che hai scelto. La soluzione più pratica è quella API, ma non mancano soluzioni alternative come i plug-in e le pagine dei pagamenti.

3. Scegli le crypto disponibili

La selezione delle criptovalute con cui i tuoi clienti possono pagare è fondamentale, dato che determina la maggiore o la minore fruibilità del tuo servizio di pagamento e, in definitiva, del tuo sito. Il provider del servizio farà visualizzare al cliente il tasso di cambio e verrà attivata la richiesta API (se questo è il sistema adottato).

4. Verifica i dati del pagamento

A questo punto riceverai un link, che mostra il valore della crypto che il cliente dovrà inviare e il tuo indirizzo wallet. Per maggiore semplicità ,questi dati vengono spesso trasmessi tramite un codice QR.

5. Attendi l'esecuzione del pagamento

A questo punto è il turno dei clienti, che dovranno entrare nel suo wallet il quale dovrà però essere collegato al fornitore del servizio. Per questo, è importante selezionare un provider che copra il maggior numero di wallet, in modo da consentire una facile interazione con il servizio. Una volta che il tuo cliente ha collegato il suo wallet al tuo gateway di pagamenti, sarà sufficiente inviare solo i fondi al tuo indirizzo.

Ora non ti resta che attendere l’elaborazione del pagamento che, a seconda del gateway scelto, può richiedere un tempo variabile ma in ogni caso molto più breve rispetto ai sistemi tradizionali di pagamento.

Una volta ricevuto il pagamento, potrai procedere secondo le modalità standard che sei solito applicare. .