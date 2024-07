Il tappo in sughero di Sugherificio Molinas: tra sostenibilità, falsi miti e speranze per il futuro

Da sempre, il tappo in sughero è la scelta ideale per qualsiasi cantina che valorizzi la qualità, la naturalezza e la sostenibilità dell’imbottigliamento dei propri vini.

In Sardegna, nella zona della Gallura, Sugherificio Molinas incarna questi valori da oltre un secolo.

Ogni tappo di Sugherificio Molinas è il risultato di un processo sostenibile che inizia nelle foreste di sughero - rispettando il ciclo di vita naturale e il processo di rigenerazione delle piante - e continua in ogni angolo della fabbrica.

Il sughero, infatti, è un materiale davvero naturale e sostenibile, nonostante alcuni falsi miti lo descrivano come energivoro e dannoso per l’ambiente. Le foreste di sughero, infatti, contribuiscono a stoccare ben 73 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di sughero; inoltre, attività come quelle di Sugherificio Molinas vengono monitorate per rispettare rigorosi standard di qualità e sostenibilità in ogni fase della produzione: dalla decortica alla bollitura, fino ai test di laboratorio su ogni singolo tappo.

Un’altra falsa credenza riguarda il rivestimento dei tappi, che è realizzato in silicone, un materiale derivante dalla famiglia delle gomme (e non dalla plastica come molti affermano), completamente riciclabile e durevole.

Per testimoniare una trasparenza effettiva sotto il profilo della sostenibilità, negli anni i tappi Molinas hanno ottenuto numerose certificazioni, dalla Certificazione FSC® per la gestione responsabile delle foreste e per la catena di custodia, alle certificazioni CECAF e MOCA per l’idoneità al contatto alimentare.

In aggiunta alle certificazioni, Sugherificio Molinas si sta attivando per promuovere concretamente il riciclo dei tappi in sughero anche grazie all’allestimento di diversi punti di raccolta, con la collaborazione di associazioni di spicco nel settore. Un'iniziativa che ad oggi viene implementata solo da pochi comuni italiani e che Sugherificio Molinas vorrebbe promuovere in modo capillare sul territorio.