"Mirabilia On The Road" parte da Alba: venerdì l'apertura nel cortile della Maddalena

La prima città di Mirabilia On The Road è Alba dove, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, il cortile della Maddalena per tre giorni si popolerà dello spirito circense del festival con spettacoli, giochi, laboratori e performance.

Inaugurazione venerdì 26 luglio alle ore 21.10 con "Zloty", della compagnia Pau Palaus, lo spettacolo di punta di questa edizione On The Road che sarà in replica tutte le tre sere del Festival.

Zloty è il racconto di una vita vagabonda e appassionante. È la storia di un clown e di una musicista, ex membri di un vecchio circo itinerante dell’inizio del secolo scorso, rimasti senza lavoro dopo che una grande tempesta ha distrutto il loro tendone, costringendo la troupe a sciogliersi. Con il sapore agrodolce della solitudine e la nostalgia per un progetto che non esiste più, questi due personaggi si fanno strada per inerzia, senza meta, osservatori di un mondo che cambia.

Sabato 27 luglio dalle 16 alle 18 Magic Lab Il Laboratorio della magia è una occasione più unica che rara in cui incontrare il mago Budinì in veste di maestro di magia. Forse non diventerete veri maghi, ma grazie a giochi di prestigio e trucchi mirabolanti potrete liberare la vostra fantasia magica.

Alle 18 una prima nazionale di uno dei gruppo giapponesi più innovativi la Compagnia to R mansion che presenta Dive/Journey. La storia inizia in un ristorante: tazze, posacenere e zuccherini, gli oggetti familiari del ristorante diventano inaspettatamente deliziosi oggetti di intrattenimento attraverso i quali poter scoprire un vasto mondo di espressione fisica illimitata. Se poi si aggiunge un uomo con un copricapo e una donna che si gonfia come un palloncino si avrà la sensazione di volare nel cielo e nuotare nel mare. Sorpresa, spiazzamento, assurdità, relazioni, si può trovare tutto ciò che si desidera attraverso questo spettacolo.

Chiude la serata la replica di Zloty alle ore 21.

Domenica 28 dopo replica di Dive /Journey delle 17.30 una Prima Regionale di Circo con la Compagnia Cometa Circus che presenta "Cometa", una coppia che conquista con la complicità e le abilità circensi, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale. Giocolieri di emozioni, sapranno incantare grandi e bambini con una danza alla ruota cyr, mantenerli con il fiato sospeso in sorprendenti acrobazie aeree e scatenare incontenibili risate mantenendo un rischioso equilibrio al monociclo.

Alle 21 chiusura dell’appuntamento albese con l’ultima replica dello spettacolo Zloty.

Oltre agli spettacoli Mirabilia porta ad Alba il Microcirco con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette. Come già nelle precedenti edizioni, continuerà a divertire tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo.

Il Microcirco sarà presente nel cortile della Maddalena durante tutti i tre giorni del Festival, con orario continuato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20.

POI PIOZZO, SAVIGLIANO E VERNANTE

Il viaggio On the Road di Mirabilia riprende nei giorni successivi alla tappa di Alba con una prima sosta a Piozzo nella sede di Baladin Open Garden dal 30 luglio al 2 agosto, seguita da Savigliano negli spazi del Museo Ferroviario Piemontese il 3 e 4 agosto. Tutte queste date ospiteranno in esclusiva le repliche dello spettacolo Zloty della Compagnia Pau Palaus, che terminerà la sua tournèe sul territorio cuneese con la tappa di Vernante con tre repliche il 9/10/11 agosto.