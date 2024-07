Frabosa Soprana con "I racconti di pietra" il teatro si fa itinerante

Una comunità che si racconta attraverso il teatro, le pietre, le vie, le case, i manufatti. E’ questa l’essenza di Racconti di Pietra il percorso teatrale a tappe ideato da Teatro e Società, che sabato 3 agosto 2024 – ore 16.00 farà scoprire a grandi e piccini, le bellezze, i segreti e le storie di Frabosa Soprana legate all’Ecomuseo del marmo e granito. Storie antiche e storie recenti prenderanno forma nella performance itinerante proposta dagli attori e accompagnata da musiche dal vivo.



«Coinvolgeremo il pubblico in un percorso divertente alla ricerca di tracce nascoste, perché, in questo posto anche le pietre sussurrano e parlano, raccontano di tempi andati, della fatica e della cura che le persone hanno messo per costruire il paese e custodire il suo patrimonio globale – spiegano i curatori Elisabetta Baro e Diego Coscia - Scopriremo così la storia di una comunità e lo spirito che anima questo luogo».

Lo spettacolo Racconti di Pietra è prodotto da Teatro e Società, con gli attori Elisabetta Baro e Diego Coscia Margherita Data Blin, Diego Garzino, musiche dal vivo di Paolo Morella. Testi di Elisabetta Baro e Diego Coscia.



Per rendere partecipi anche i più piccini, Teatro e Società propone - alle ore 14.00 - “Pillola teatrale” il laboratorio per bambini e ragazzi (a partire dai 6 anni) che introduce con giochi ed esercizi al linguaggio teatrale. Un approccio ludico e divertente finalizzato alla realizzazione di una piccola performance teatrale, da inserire nel finale dello spettacolo, per riscoprire insieme il proprio territorio e presentarlo al pubblico in modo innovativo e poetico. La durata del laboratorio è di un’ora e mezza e la partecipazione è gratuita.



L’evento è inserito nella terza edizione di Ecomusei Palcoscenico Naturale che da giugno a novembre propone oltre 20 eventi site-specific pensati per valorizzare le peculiarità dei singoli ecomusei piemontesi, creando un ponte tra patrimonio culturale e spettacolo dal vivo. Un’iniziativa di Piemonte dal Vivo, in sinergia con la Regione Piemonte e Abbonamento Musei, insieme alla Rete Ecomusei Piemonte mirata a stimolare la partecipazione attiva delle comunità locali e sensibilizzare i cittadini nei confronti degli ecomusei da intendere come strumenti culturali di riconoscimento dei valori e della storia di un territorio, di cura e rigenerazione di luoghi per favorire la trasmissione di saperi tradizionali e di progetti innovativi, in particolare alle nuove generazioni.



PROGRAMMA

03 agosto 2024 – FRABOSA SOPRANA



Ore 14.00 “Pillola teatrale” – laboratorio teatrale per bambini (a partire dai 6 anni)

Durata: un’ora e mezza

Partenza: Piazza del Municipio 5 (Chiesa San Rocco e San Sebastiano) di Frabosa Soprana

Costo: Gratuito



Ore 16.00 – Racconti di Pietra – spettacolo teatrale itinerante

Partenza: Piazza del Municipio 5 (Chiesa San Rocco e San Sebastiano) di Frabosa Soprana

Ingresso unico: costo € 5



E’ gradita la prenotazione a: iatfrabosasoprana@visitcuneese.it