Il Comune di Alba è Spiga Verde 2024

Anche quest’anno il Comune di Alba si è aggiudicato il riconoscimento Spighe Verdi nel corso della cerimonia di premiazione a Roma al Ministero della Cultura. A ritirare la bandiera l’Assessora Lucia Vignolo.

Sono 75 le località rurali che possono fregiarsi, in questa nona edizione, del riconoscimento Spighe Verdi 2024, rispetto alle 72 dello scorso anno: 6 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Il Piemonte ottiene il maggior numero di riconoscimenti con 13 Spighe: Alba, Bra, Canelli, Centallo, Castiglione Falletto, Cherasco, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo e Volpedo.

Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE - Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

Per portare i Comuni rurali alla graduale adozione dello schema Spighe Verdi, la fondazione FEE Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

Alcuni indicatori presi in considerazione sono stati: la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

“E’ stata una forte emozione indossare per la prima volta la fascia tricolore in occasione di un evento importante in una sede istituzionale così prestigiosa e anche un grande orgoglio ricevere la bandiera di Spighe Verdi, un programma in cui Alba si riconosce pienamente. - commenta l’assessora Lucia Vignolo - "La sostenibilità oggi è un valore imprescindibile a cui ispirarsi, declinabile in più ambiti, agricoltura, tutela del paesaggio e del patrimonio naturale, gestione dei rifiuti, turismo, vivibilità di una città. Sicuramente questo appuntamento annuale permette ad amministratori e uffici di riflettere su quanto fatto e su quanto è ancora possibile fare. Ringraziamo l’Amministrazione precedente per aver aderito all’iniziativa e contribuito a raggiungere questo risultato”.