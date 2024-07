Il Festival Cherasco Classica cala il tris dal 31 luglio

Tre appuntamenti per il festival Cherasco Classica 2024: a Pollenzo, il 31 luglio ore 21, con Laura Bersani e Edoardo Dadone; a Cherasco, 2 agosto ore 21 con Faccini piano duo; sempre a Cherasco, 8 agosto ore 21 con il duo Zefiro.

Dopo le serate di San Bartolomeo, il 28 giugno con Scriabina e Cipolletta e di Roreto di Cherasco, il 15 luglio con Daniela Quaglia, Nicolò Rossetto, Salvatore Romei e Pinny Gaggero che hanno visto la partecipazione di un folto e appassionato pubblico, Cherasco Classica è pronta a offrire nuove emozioni con gli ultimi tre concerti della stagione 2024.

Laura Bersani ed Edoardo Dadone a Pollenzo ci regalano un programma intenso e altamente interessante nel connubio tra chitarra e flauto e soprattutto con un duo di giovani e talentuosissimi artisti: Béla Bartók (1881-1945) Sei danze popolari rumene, Rocco Abate (1950) Anemos per flauto solo, Franz Schubert (1797-1828) Sonata dell’Arpeggione, Miguel Llobet (1878-1938) Tre canzoni popolari catalane per chitarra sola, Toru Takemitsu (1930-1996) Toward the sea

A Cherasco, nei suggestivi Giardini della Madonnina, venerdì 2 agosto, si esibirà Il Faccini Piano Duo: un gruppo cameristico fra i più apprezzati della nuova generazione italiana, costituito da Elia e Betsabea Faccini, fratelli italo-inglesi. Pianisti e compositori, iniziano il loro percorso di studi al Conservatorio L. Boccherini di Lucca. Fra i gruppi vincitori del contest “AMUR per i nuovi talenti 2022”, il Faccini Piano Duo è stato premiato in oltre trenta competizioni nazionali e internazionali in Italia e all’estero (Polonia, Andorra, Spagna, Ungheria). Il Duo ha all'attivo numerosi concerti e collaborazioni con importanti Festival ed associazioni concertistiche, tra cui La Fondazione La Società dei concerti di Milano, Società dei Concerti di Parma, IUC- Concerti alla Sapienza, Teatro Regio di Parma, Unione Musicale di Torino, Fondazione Perugia Musica Classica, Fondazione Musica Insieme Bologna, Società dei Concerti di Trieste, Società del Quartetto di Milano. Nell’ottobre 2022 il Duo ha debuttato al Teatro Regio di Parma nello spettacolo “Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola” condividendo il palco con Lella Costa.

Questo il programma della serata del 2 agosto:

M. Ravel – Introduction et allegro

M. Ravel – Rapsodie espagnole (Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera, Feria) P. Dukas- L’Apprenti Sorcier Borodin – Danze Polovesiane (trascrizione a cura del Faccini Piano duo).

Il Duo Zefiro chiuderà la rassegna 2024, giovedì 8 agosto, sempre nei Giardini della Madonnina di Cherasco, con un interessante e inusuale insieme strumentale: GIORGIA COMELLI accordeon e STEFANO PAPA sassofono.

Fin dalla prima edizione a fianco della musica c’è stata sempre Acqua di Cherasco che ha contribuito a sviluppare il concetto di ospitalità creando una scenografia olfattiva che si libra nell’aria come fa la musica, seguendo gli autori e creando suggestioni emozionali e musicali. Naso e orecchio sono coinvolti in un divertente gioco sensoriale.

E in più anche la vista riceve bellissime sollecitazioni dalle opere architettoniche che fanno da sfondo a tutti i concerti.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito

INFO E PRENOTAZIONE mail: demusica_clarascum@hotmail.com

cell: 339 7889466