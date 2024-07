Bra: scomparso a 89 anni Giuseppe Biga, storico capogruppo dell’associazione nazionale alpini

Nella giornata di ieri, 25 luglio, alla veneranda età di 89 anni, è venuto a mancare il cavalier Giuseppe Biga. Titolare di un consorzio agrario in frazione Bandito, a Bra, era stato membro del comitato di quartiere per diversi anni. Era stato inoltre capogruppo dell’associazione nazionale alpini di Bra, che conta oltre 300 iscritti, fino al 2015, restando in seguito come capogruppo onorario.



I suoi amici alpini ci hanno condiviso un sentito ricordo: "Il Gruppo ANA di Bra, con tutti gli associati, amici e simpatizzanti, con la corale, il capogruppo ed il direttivo si uniscono al dolore della famiglia Biga per la scomparsa del caro alpino Beppe. Lo stesso consiglio direttivo, che Beppe ha presieduto per vari anni e tre mandati in qualità di capogruppo, lo ricorda come una persona determinata, ma sempre disponibile al dialogo ed al confronto. Il tempo profuso per l’Associazione Nazionale Alpini, uniti alla sua grinta e alla sua voglia di fare, hanno permesso al sodalizio di crescere e di mantenere vivi i valori alpini di solidarietà, abnegazione e spirito di sacrificio. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo e d’esempio per il Gruppo, a cui era estremamente attaccato".



Giuseppe lascia la figlia Ornella e il figlio Silvio, oltre ai nipoti. I funerali si terranno questo sabato, 27 luglio, alle 10 nella chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta di Bandito.