Bra: si conferma un successo l’iniziativa “Un libro per tutti”

Anche quest’anno si conferma un successo l’iniziativa “Un libro per tutti”. Si tratta di un progetto avviato dall’Amministrazione comunale negli ultimi tre anni che punta ad aiutare le famiglie con figli in età scolare attraverso la condivisione dei libri scolastici usati. Grazie alla generosità di tanti braidesi, infatti, sono stati raccolti 71 testi scolastici utilizzati presso le scuole secondarie di primo grado “Piumati” e “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, che verranno messi a disposizione di famiglie in difficoltà.

“A nome di tutta la città”, commenta il sindaco Gianni Fogliato, “ringrazio le persone che hanno partecipato a questo progetto di solidarietà, dimostrando ancora una volta una particolare attenzione verso il prossimo”.

Chiunque desideri contribuire con la donazione di libri scolastici in buono stato (tra quelli indicati sui portali web dei due Istituti comprensivi www.istitutocomprensivobra1.edu.it e www.istitutocomprensivobra2.edu.it) può farlo portando i libri presso l’Ufficio comunale Scuola, all’interno del cortile di Palazzo Garrone, previo appuntamento da concordare scrivendo a ufficio.scuola@comune.bra.cn.it o telefonando al numero 0172.438238. (rb)