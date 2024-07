Registro dei taxi e dei noleggi con conducente: c'è il via libera di Robaldo per i sindaci della Granda

Lo scorso lunedì 22 luglio il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha inviato una comunicazione a tutti i Sindaci della Provincia in merito al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 203/2024, che definisce le modalità di accesso al registro informatico pubblico nazionale (RENT) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.



Tale registro servirà anche a definire un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull’intero territorio nazionale, e sulle sue subarticolazioni e a consentire un’efficiente regolazione del mercato: sarà infatti accessibile agli operatori taxi e NCC, nonché ai Comuni, agli Uffici di Motorizzazione Civile e agli Organi di controllo, che potranno così conoscere gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati.



Poiché l’art. 6 della legge regionale 24/1995 dispone che “la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea (…) compete ai funzionari dei Comuni e delle Province”, il Presidente ha chiesto ai Sindaci di informare tempestivamente gli uffici preposti affinché si attivino per la verifica di completezza e coerenza dei dati e dei provvedimenti inseriti (licenze e autorizzazioni).