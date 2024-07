Dolomyths Run: buone prove degli atleti cuneesi nell'edizione 2024 (FOTO)

Si è svolta nei giorni scorsi, a Canazei in Trentino, la Dolomyths Run 2024. La gara prevedeva tre distanze: la 12km con 900d+, la Skyrace da 22km con 1800d+ e la Marathon da 42km 2400D+.

Valida rappresentanza cuneese alla manifestazione.

Sulla 12km grandi risultati per Elisa Cavallo del Boves Run che ha vinto la prova femminile in 1h26. Decima piazza per Giulia Costamagna Boves Run.

Argento maschile per Massimiliano Durbano della Podistica Valle Grana, giovane classe 2003 che ha dimostrato nuovamente grandi potenzialità stando davanti ad atleti di calibro nazionale del Team Salomon.

Alice Minetti (Boves Run) sulla Skyrace (partenza da Canazei e salita al Piz Boe a 3150slm e discesa) ha chiuso sesta tra le donne in 2h49 condividndo la top ten con atlete di livello internazionale.

La gara era valida come terza tappa del circuito nazionale Golden Series.

Liviana Mandrile (al momento seconda in classifica generale del circuito) ha chiuso 12ma con il tempo di 3h04. Al femminile anche in gara Giorgia Xhlelali che ha completato la prova in 3h31 in 23ma piazza.

Sulla Skyrace al maschile fantastica gara di Elia Bongiovanni, classe 2003 Team Marguareis che con una discesa pazzesca ha recuperato posizioni, chiude 14mo (il più giovane).

Poco dopo di lui Nicholas Gastaldi del Team ESP mente corpo (2h34 in 34piazza).

Ottimi risultati anche per tutti gli altri cuneesi

- Renaldi Mattia Valle Grana 2h50

- Sarale Simone ESP 2h57

- Giordana Nicola Valle Grana 2h59

- Damiano Franchino BOVES Run 3h03

- Fiorancio Simone Valle Grana 3h09

- Shirjia Dylaver BOVES Run 3h18