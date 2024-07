Valle Gesso, festa di fine "Estate Ragazzi 2024"

Venerdì sera, 26 luglio, si è svolta la festa di fine "Estate Ragazzi 2024" , organizzato dell’Unità Pastorale Valle Gesso , in collaborazione con i Comuni di Entracque e Valdieri.

Grande successo per l’edizione 2024, con oltre 100 ragazzi dai 5 ai 14 anni e più di 30 animatori volontari.

Il Sindaco di Valdieri Guido Giordana, durante il discorso di apertura dello spettacolo ha commentato: “L’estate ragazzi è per i nostri bambini e ragazzi un momento di divertimento e svago nel quale possono però maturare il senso di rispetto verso il lavoro dei responsabili a vario livello. So bene che di questi tempi si butta ogni croce addosso a coloro che esprimono autorità. Ma sappiate giovani e genitori che al di là dei casi limiti, che possono sempre accadere, chi è vestito di autorità porta con sé senso di responsabilità, capacità organizzative, buon senso per disciplinare ed indirizzare la vita e le attività di coloro che fanno parte della nostra comunità, portando il buon esempio”.