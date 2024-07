Incidente stradale a Castiglione Falletto sulla sp 3 intorno alle 12 di oggi 28 luglio.

Lo scontro ha visto coinvolte due auto, che si sono poi ribaltate in un fosso.



Sul posto il servizio di emergenza del 118 con il personale sanitario a cui sono stati affidati i feriti e la squadra dei vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza dei veicoli.