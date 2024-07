Grande ritorno per la mostra fotografica "Come eravamo...I niellesi nel '900"

L'iniziativa della Biblioteca della Pro Niella Tanaro APS, giunta quest'anno alla quarta edizione, è merito di chi ha messo a disposizione vecchie fotografie del passato, custodite in cassetti o album di famiglia, che sono state duplicate ed ingrandite e messe a disposizione per la mostra. La Pro loco ringrazia Luigi Amerio, un vero Maestro della fotografia, che con la sua professionalità, esperienza e talento ha gestito la delicata fase di rifinitura delle immagini.

Si è aperta ieri, domenica 28 luglio, la mostra fotografica "Come eravamo ... I niellesi nel '900", esposizione di 181 immagini in bianco/nero di eventi, personaggi, tradizioni, compagnie, gruppi familiari, ecc. che racconta la storia di Niella Tanaro.

La Pro loco rinnova l'invito a chi ha conservato o trova fotografie in b/n del passato di mettersi in contatto con Emanuele Rovella (347.3810902) per la prossima edizione del 2025.