Cuneo, si amplia la residenza per anziani di via Mellana: l'obiettivo è ospitare 98 persone tra autosufficienti e non

La giunta di Cuneo ha ufficialmente approvato – nella seduta del 18 luglio scorso - il piano tecnico economico presentato da don Carlo Occelli, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, pensato per un intervento di ampliamento del soggiorno per anziani in via Mellana di San Rocco Castagnaretta.



La proposta della parrocchia – come comunicato anche dall’architetto Alberto Cout, redattore del PTE – prevede due interventi al primo piano sfruttando parte dello spazio attualmente adibito a terrazzo, e risponderebbe alle crescenti esigenze di accoglienza di nuovi ospiti. Si andrebbe così ad aumentare la Superficie Utile Lorda ma – secondo quanto riportato anche sull’Albo Pretorio del Comune - di un valore ininfluente rispetto alla consistenza totale degli edifici. Non risulta poi necessaria la stipula di convenzione urbanistica tra Comune e parrocchia perché non si prevedono cessioni e/o asservimenti all’uso pubblico.

Interventi per 85mila euro

Il piano approvato dalla giunta avrebbe come obiettivo quello di trasformare tredici posti attualmente riservati agli ospiti autosufficienti in posti per persone non autonome ampliando la sala da pranzo e il soggiorno inserendo un locale per girelli e carrozzine.



Per realizzarlo sarà necessario demolire il parapetto della finestra, riportare in piano la pavimentazione esterna del balcone e livellarla a quella del soggiorno e inserire un telaio in ferro all’esterno, scheletro vero e proprio dell’ampliamento. A fine intervento l’area sarà del soggiorno sarà di 23 metri quadri e quella del deposito carrozzine di 16 metri quadri.



L’intervento avrà un costo di 85mila euro totali.

Dalla struttura: "Ampliamento necessario"

“Sono interventi necessari. Oggi, infatti, occorrono circa centotrentacinque metri quadri di spazi comuni adibiti a soggiorno e sala da pranzo, ma la struttura ne conta solo centoundici, quindi non sufficienti per l’accoglienza dei nuovi ospiti” commentano Paolo Chiaramello e Oreste Anfossi, direttore e vicepresidente della struttura.



“Il soggiorno attualmente annovera ventiquattro persone autosufficienti e settantaquattro non autosufficienti. Con questi lavori saremo autorizzati a ospitare undici anziani autosufficienti e ottantasette non autosufficienti. Dopo un’attenta analisi, è stato valutato con attenzione dal progettista il lavoro con minor impatto economico. Un grande aiuto lo abbiamo ricevuto dalla Fondazione Crc e dalla Cooperativa Orchidea che hanno già stanziato rispettivamente quindicimila e diecimila euro. L’inizio dei lavori è previsto dopo che saranno giunte le autorizzazioni comunali e regionali”.



“Grazie a questo ampliamento gli anziani potranno godere di un soggiorno più confortevole e accogliente, dove ampie vetrate si aprono su un rigoglioso giardino, offrendo una vista rilassante sul verde che li circonda e rendendo ogni momento trascorso qui un'esperienza serena e piacevole” conclude l’architetto Cout.