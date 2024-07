L'associazione "Amici dell'alta valle Pesio" cambia presidente

Dopo un anno dalla partenza del "nuovo corso" dell'associazione, che ha riportato in calendario appuntamenti tradizionali come la Fiera delle Erbe e implementato gli eventi legati alle Sagre, oltre al Falò di San Giovanni, gli Amici Alta Valle Pesio si apprestano ad un cambio di presidenza.

Ha infatti rassegnato le proprie dimissioni l'attuale coordinatore Luca Lingua, a causa dell'intensificarsi dei propri impegni personali e dunque della impossibilità di proseguire nel proprio ruolo con la costanza e l'impegno profusi fino ad oggi.

"È stata un’esperienza molto costruttiva, che mi ha permesso di sentirmi parte più integrante della comunità nella Valle che ho scelto come mio luogo di residenza da più di 20 anni. Continuerò senza dubbio come volontario a collaborare con l'Associazione per promuovere le attività per la Valle Pesio.







In particolare la rediviva Fiera delle Erbe ha rappresentato un successo, con lo scambio dei semi, le passeggiate per il riconoscimento delle piante spontanee alimentari, la degustazione delle acque delle varie sorgenti e le salutari tisane."

Ancora Lingua: "Abbiamo inoltre organizzato eventi innovativi come il Festival della Montagna e la rassegna di Cinema in Valle, portando le proiezioni in luoghi naturalistici e inusuali. Auguro all'Associazione Amici Alta Valle Pesio di continuare questo percorso di crescita!"

Proprio domani, mercoledì 31 luglio, è in programma una delle proiezioni della rassegna Cinema in Valle, con l'appuntamento al Lago di Rivoira di Boves con il film di Erica Liffredo "il paese che (non) aveva il jukebox"

La proiezione è a ingresso libero ed è preceduta da un’escursione con appuntamento alle 18,30 a Castellar di Boves. Seguirà rinfresco e chiuderà la serata la visione collettiva della pellicola, alla presenza della regista.

La trama: "Un perenne cantilenar d'acque, nelle gore dei torrenti, un frondeggiar denso di boschi, un orizzonte di monti qua e là, dolce e fresco dei pascoli o appena inasprito di rupi: questa la piccola Val Verde il cui centro è San Pietro. Efficiente è l'attrezzatura alberghiera, la cucina è semplice, ma accurata, e le ottime trote del torrente la rendono preziosa e invitante. All'imbocco della valle, a Caraglio, c'è l'ultimo juke-box."