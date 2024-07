Valle Gesso, intervento del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese per soccorrere un ragazzo colpito da convulsioni

Intervento del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese in Valle Gesso, dove alle 17 di oggi pomeriggio martedì 30 luglio lungo la strada che conduce al Rifugio Valasco è intervenuto l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero per il recupero di un ragazzo che ha accusato un attacco di convulsioni.

Il ragazzo è stato raggiunto dalla squadra a terra della Valle Gesso che ha collaborato ad affidarlo alle cure dell'equipe dell'eliambulanza che lo ha condotto in ospedale per accertamenti