Dai libri gialli alla danza passando per il cinema. A Bra il divertimento è assicurato

La prima settimana di agosto vedere ritornare a Bra l’appuntamento è con “Incontri a Palazzo”, la rassegna estiva di incontri letterari organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune. Mercoledì 7 agosto 2024 alle 21, a Palazzo Mathis si terranno i “Dialoghi sul giallo”, ovvero l’incontro con l’autore Paolo Domenico Montaldo che presenta “Il Commissario Incantalupo. Risposta sbagliata” (ed. Yowras Editrice).

Chi può uccidere ancora e ancora a sangue freddo e in quel modo? Dove si nasconde l’assassino? E perché il questore non ne sa nulla? Sta fingendo? E il mio vice Santini? Cosa posso dire di lui? Di Marianna Morando e dei suoi occhi viola mi posso fidare? È sempre necessario avere un motivo per uccidere? Questo si chiede il commissario Armando Incantalupo detto Lupo, travolto dalla sua prima indagine dopo il trasferimento in quella città, con quella pioggia che ricorda Parigi, in quel piccolo commissariato di periferia.

Quando Lupo entra per la prima volta nel suo ufficio anni ’80, fra vecchie cartine geografiche logore e una macchinetta del caffè che ha visto tempi migliori, trova ad accoglierlo un nutrito (ma non quanto vorrebbe) gruppo di agenti abituati a fare molto con quel che c’è. Il suo nuovo mondo prende la forma del corridoio grigio e storto del suo commissariato mentre una timida storia d’amore spunta tra le pagine.

L’evento è ad ingresso libero.

Il giorno successivo, giovedì 8 agosto, consueto appuntamento nel cortile di Palazzo Traversa con la rassegna di “Cinema all’aperto”: questa volta si potrà ammirare la nuova pellicola di Antonio Albanese “Cento domeniche” (ore 21,30). Il film vuole raccontare un’Italia perbene in via di sparizione, preda delle spietate logiche del mercato e della spregiudicatezza degli istituti bancari, che fanno ruotare il personale nelle filiali locali affinché nessuno possa costruire un rapporto di fiducia con il cliente.

Protagonista è Antonio Riva (Albanese appunto), operaio specializzato in prepensionamento, che va ancora in fabbrica ad insegnare (gratis) il mestiere ai più giovani e accudisce la madre affetta da demenza senile. Quando la figlia Emilia annuncia il suo matrimonio Antonio è felice di provvedere ai costi della cerimonia, perché quello di portare la sua bambina all'altare è sempre stato il suo sogno. Così si reca in banca per prelevare dal conto su cui ha messo tutto ciò che ha, ma il direttore gli consiglia invece di fare un prestito con una finanziaria e non disfare le sue azioni, che stanno "viaggiando". Ma Antonio non possiede azioni, o meglio, non si è reso conto di aver tramutato le sue obbligazioni sicure in azioni a rischio, passando da risparmiatore ad azionista su consiglio di quella banca dove gli impiegati erano di famiglia.

Ingresso a 3 euro, posti limitati.

Prima della proiezione del film (dalle 20.30 alle 21.15) sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita alle collezioni di monete di Palazzo Traversa. Per partecipare al tour “Cinema e Museo” è necessaria la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso l’Auditorium “G. Arpino” in largo della Resistenza e le visite “Cinema e Museo” saranno annullate.

Cinema sotto le stelle si concluderà il 15 agosto con il film “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì.

La settimana si chiude con la danza: il 9 agosto si apre il tradizionale festival di ballo liscio in viale Madonna Fiori, che accompagnerà i braidesi tutti i venerdì fino al 30 agosto, con un ulteriore appuntamento straordinario in programma per sabato 7 settembre.

Sabato 10 agosto, invece, a partire dalle 20 si rinnova l’appuntamento ai giardini della Rocca con il gruppo Tango Indipendente. Ingresso 10 euro.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it .