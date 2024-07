Moto contro un'auto a Mombarcaro: 17enne trasportato al Cto con fratture

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave, ma non è in pericolo di vita, nello scontro tra la moto che guidava ed un’autovettura avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 31 luglio, in Borgata San Luigi nel comune di Mombarcaro, alta Langa.

Per cause in via di accertamento, i due mezzi si sono scontrati in modo piuttosto violento e ad avere la peggio è stato il ragazzo che dopo essere soccorso dal personale del 118 è stato elitrasportato all’ospedale Cto di Torino con alcune fratture.

Meno gravi le condizioni degli occupanti della vettura.

Sul posto per i rilievi anche i carabinieri, oltre ai volontari dei Vigili del Fuoco di Ceva per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.