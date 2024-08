Alba, prorogate al 10 agosto le domande per partecipare alla nuova Commissione Locale per il Paesaggio

In seguito al rinnovo del Consiglio comunale, il Comune di Alba ha attivato un procedimento diretto alla formazione della nuova Commissione Locale per il Paesaggio.

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è stato prorogato al 10 agosto entro le ore 12 per recepimento della DGR 2-2640 del 22/12/2020, aprendo le candidature anche ai geometri non laureati che hanno conseguito il Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica.

I professionisti interessati dovranno presentare la candidatura tramite Pec all'indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it. Restano valide le domande già pervenute.

A questo link l’avviso completo e il modulo da inviare Commissione Locale per il Paesaggio, documenti