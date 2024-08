Nuovi lanci di piccole trote marmorate nel fiume Stura a Fossano

Altre 5mila trotelle andranno ad arricchire il fiume Stura. Dopo il ripopolamento di alcune settimane fa nell’area del Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, la Fipsas - Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee -, in collaborazione con l’Associazione Pesca Ambiente ed il Comune di Fossano, domani mattina - venerdì 2 agosto - procederà all’immissione di nuovi pesci - trote marmorate, specie autoctona dei nostri fiumi - nell’area del Parco Fluviale di Fossano, nelle vicinanze del centro ippoterapico.



Per l’occasione, parteciperanno anche bambine, bambini ed animatori di Estate Ragazzi, per una mattinata in totale sintonia con la natura, divertente e ricca di spunti educativi.



“Nel mio doppio ruolo di presidente provinciale Fipsas e di assessore al Comune di Fossano con delega anche all’Ambiente - sottolinea Giacomo Pellegrino - credo fermamente che sia fondamentale coinvolgere i più giovani in queste operazioni di tutela e cura del nostro patrimonio ittico. Si tratta - prosegue il presidente Fipsas - di lanci in fiume che la Fipsas organizza e dispone più volte l’anno nei fiumi di tutta la provincia di Cuneo, per ripopolare la fauna e preservare l’equilibrio ambientale. Ed ogni volta che è possibile, coinvolgiamo i nostri ragazzi, anche attraverso l’organizzazione di corsi di educazione ambientale che credo siano utili per formare adulti di domani, consapevoli e rispettosi dell’ecosistema che ci circonda”.