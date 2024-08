SmartMele, da eVISO fornitura di mele internazionale per un milione di euro in due anni

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società COMMOD-TECH, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica la firma di un accordo a lungo termine con una prestigiosa azienda europea di riferimento nella trasformazione della frutta per la fornitura di mele destinate all'industria attraverso SmartMele, la piattaforma proprietaria di eVISO dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi e oltre.



Con questo contratto, della durata di due anni, SmartMele apre un segmento totalmente nuovo, ovvero aggiunge al mercato della frutta fresca già in essere da alcuni anni, anche il mercato della distribuzione internazionale delle mele da industria, ovvero di mele la cui qualità richiede la lavorazione industriale per la produzione di succhi, marmellate, puree, aceti e altri prodotti trasformati. I ricavi di eVISO, derivanti da tale accordo, sono determinati attraverso l'applicazione di una commissione per ogni chilogrammo di mele scambiato sulla piattaforma SmartMele.



L'accordo, il cui ammontare si avvicina a un milione di euro di fatturato in due anni, è stato progettato per offrire stabilità e sicurezza sia ai produttori che alle aziende acquirenti, grazie ad una pianificazione dettagliata delle quantità e delle condizioni di consegna. eVISO, tramite la piattaforma SmartMele, mira a supportare l'intera filiera produttiva, assicurando che le esigenze di produttori e acquirenti siano pienamente soddisfatte. Con questo accordo, eVISO lancia un metodo innovativo di gestione disciplinata della supply chain di lavorazione industriale, introducendo contratti pluriannuali per affrontare la sfida della pianificazione dell'approvvigionamento delle mele da lavorazione. Questo nuovo approccio consente a eVISO di entrare nel settore della trasformazione delle mele, assumendo un ruolo centrale nella gestione dell'intera gamma di prodotto e migliorando l'efficienza dell'intera catena di approvvigionamento.



L'accordo garantirà una fornitura continua di materie prime essenziali per la produzione di vari prodotti lavorati e offrirà anche un supporto economico e logistico ai produttori di mele. La stabilità dei prezzi e la prevedibilità delle consegne consentiranno ai produttori di pianificare meglio le loro attività, riducendo i rischi legati alle fluttuazioni del mercato.



Simone Bernardi, Responsabile di SmartMele, ha così commentato: “Questo accordo internazionale segna un'importante tappa verso il nostro obiettivo di fornire mele fresche per l'industria, migliorando al contempo la sostenibilità e l'efficienza dell'intera catena di approvvigionamento. Sono entusiasta di questo primo accordo con il nuovo partner europeo e sono convinto che questo contratto rappresenti il primo di una serie di accordi strategici che apporteranno vantaggi duraturi a tutte le parti coinvolte”.



Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha così commentato: “Questo accordo ricopre una rilevanza strategica per eVISO, aprendo il nuovo mercato delle mele destinate alla lavorazione industriale e consacrando SmartMele come l’unica piattaforma di negoziazione di mele fresche, con consegna nel futuro, per il mercato B2B. La piattaforma permette infatti di disciplinare in modo preciso e ordinato l’intera catena di valore delle mele, dalla produzione alla consegna, creando valore a lungo termine per produttori e consumatori. Con questo nuovo accordo, SmartMele ha dimostrato la capacità di negoziare il 100% delle mele prodotte, sia quelle di prima gamma per il consumo fresco, sia quelle di gamma inferiore destinate alla produzione di creme, succhi e aceto”.