Torbidità dell'acqua: si chiede attenzione a Mondovì e Villanova

Informiamo i nostri lettori che, a seguito alle copiose precipitazioni della sera scorsa in alta Val Ellero, si sta verificando un crescente livello di torbidità dell'acqua captata dalle opere di Loc.Dho. Consigliamo alle utenze di Mondovì ed a quelle di Via Roccaforte, Via Giardini e Via Lorenzo Eula nel Comune di Villanova Mondovi di non utilizzare l'acqua se non incolore, inodore e insapore.



Qualora dovesse esser dichiarata la non potabilità, l'acqua non potrà esser utilizzata per fini alimentari. L'utilizzo è consentito per gli elettrodomestici e per l'uso igienico-sanitario.



Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per monitorare e scongiurare la criticità.