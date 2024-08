L'Illuminata tornerà anche nel 2025: è un evento turistico e i numeri dicono che funziona

Le impalcature dell'Illuminata stanno per dire arrivederci alla città di Cuneo. Perché è difficile pensare che non ritornerà.

Il prossimo anno, il 2025, sarà quello dei dieci anni dalla prima edizione, quella con cui si era festeggiata la pedonalizzazione di via Roma, nel 2015. Non la decima edizione, perché ci si è messo di mezzo il Covid, ma quello che celebra, appunto, una decade da quando questo evento è arrivato in città.

Atterrato proprio come un UFO, qualcosa di totalmente estraneo alle tradizioni del territorio, come sottolineano tanti cuneesi che, di questa manifestazione, farebbero volentieri a meno.

Esattamente come i monegaschi farebbero a meno del Gran Premio o come gli abitanti di Barolo avrebbero fatto a meno di Collisioni.

L'Illuminata è un evento turistico, non per i cuneesi. E funziona, portando migliaia di persone in città per quattro weekend consecutivi. Quale altro evento riuscirebbe a fare altrettanto per un tempo così lungo?

Una riflessione che sta alla base della scelta di continuare a proporlo, nonostante i mugugni dei cuneesi. Non è mai certo fino alla fine, da sempre evento coperto da un velo di riserbo spesso incomprensibile, ma è quasi certo che l'Illuminata nel 2025 si farà. Poi si vedrà, anche in base al sostegno economico di enti e sponsor.

Si farà perché offre occasioni di socialità e di spettacolo alla portata di tutti. E' gratis. Ed è solidale. Raccoglie soldi per le associazioni del territorio, quest'anno per ABIO, da anni impegnata nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Cuneo, dove quest'anno sono andati in visita i Supereroi. Un momento molto toccante per chi lo ha vissuto da spettatore, indimenticabile per i bambini ricoverati in reparto.

Quale altro evento ha mai portato così tante persone in via Roma, con centinaia di persone sedute ai tavolini per consumare? Non porta benefici a tutte le categorie del commercio ma, come evidenzia Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo, i dehor sono sempre stati imballati.

E, evidenziano gli organizzatori, non è vero che si tratta di un evento privo di cultura. Il programma è ricchissimo, anche di concerti, laboratori, visite guidate. I mercatini dell'artigianato hanno sempre un grande successo.

All'Infiorata, proposta per il terzo anno, sono stati tanti i turisti, anche stranieri, che hanno voluto partecipare. Passavano, si sono fermati incuriositi e sono stati coinvolti.

Un intero mese di proposte e tantissimo afflusso di turisti in città. Perché l'lluminata è soprattutto rivolta a chi viene da fuori. Ribadiamo: quale altro evento saprebbe fare altrettanto?